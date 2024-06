Avalanche: Just Cause-Macher kündigen Entlassungen und Studioschließungen an

Zum Start in die neue Woche bestätigte ein weiteres Studio Entlassungen. Wie die "Just Cause"-Schöpfer der Avalanche Studios einräumten, werden die interne Belegschaft reduziert und Studios geschlossen.

Auch im Jahr 2024 setzen sich die Einsparmaßnahmen in der Videospielbranche weiter fort. Zuletzt schockte vor allem Microsoft die Gaming-Community mit der Schließung von gleich vier Studios. Darunter Tango Gameworks, das Studio hinter „The Evil Within“ und „Hi-Fi Rush“.

Wie die seit 2018 zu Nordisk Film gehörende Studiogruppe Avalanche in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird es auch bei ihnen zu Entlassungen kommen. Laut der heutigen Mitteilung werden die Avalanche Studios ihre interne Belegschaft um neun Prozent reduzieren und 50 Angestellte entlassen.

Des Weiteren werden die „Just Cause“-Macher zwei Studios schließen. Zum einen ist die Niederlassung in der US-Metropole New York betroffen. Auch das Avalanche-Studio in Montreal, das aus dem 2023 übernommenen Entwickler Monster Closet hervorging, wird im Zuge der Umstrukturierungen geschlossen.

Studio spricht von einer schweren Entscheidung

Im Rahmen der heutigen Ankündigung sprachen die Verantwortlichen der Avalanche Studios von einer schwierigen Entscheidung. Zudem wies das Unternehmen darauf hin, dass die Umstrukturierung dazu beitragen wird, die Avalanche Studios effizienter aufzustellen und auf die Herausforderungen, die die sich wandelnde Branche mit sich bringt, vorzubereiten.

„Dies ist eine außerordentlich schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie notwendig ist, um eine stabile und nachhaltige Zukunft für das Unternehmen sicherzustellen“, sagten die Avalance Studios in ihrer Erklärung.

„Unser Fokus liegt jetzt darauf, alle Avalancher in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir sind dankbar für die unschätzbaren Beiträge derjenigen, die das Unternehmen verlassen, und bleiben weiterhin bestrebt, unseren Spielern unglaubliche Spielerlebnisse zu bieten.“

Woran arbeiten die Avalanche Studios?

In den letzten Jahren machten sich die Avalanche Studios vor allem mit actionreichen Open-World-Erfahrungen wie „Just Cause“ oder „Mad Max“ einen Namen. Aktuell arbeitet die Studiogruppe zum einen an „Contraband“. Einem kooperativen Action-Titel, der uns in ein Schmugglerparadies in der fiktiven Welt des Bayan der 1970er Jahre verfrachten wird und zusammen mit den Xbox Game Studios entsteht.

Zudem hielten sich in der Vergangenheit recht hartnäckig die Gerüchte, dass sich bei den Avalanche Studios ein neuer „Mad Max“-Titel in Entwicklung befindet. Offiziell angekündigt wurde das Projekt bislang jedoch nicht.

