Astro Bot vs. Concord: Die Meinungen könnten kaum unterschiedlicher sein

Astro Bot vs. Concord:

Ein neues "Astro Bot" erobert die PS5. Auch der Launch von "Concord" steht bevor. Ein Spiel sorgt für Begeisterung, das andere nicht, wie Reaktionen in den sozialen Netzwerken verdeutlichen.

Der in dieser Woche veranstaltete State-of-Play-Showcase sorgte gleichermaßen für enttäuschte als auch begeisterte Gesichter. Repräsentativ für diese Situation sind vor allem zwei Spiele. Während “Concord” auf ein vorrangig ablehnendes Publikum stieß, konnte “Astro Bot” das Event mehr oder weniger retten.

Die unterschiedlichen Meinungen spiegeln sich auch in den Bewertungen auf YouTube wider. Die Videoplattform zeigt zwar keine Dislikes mehr an. Allerdings sorgen Browser-Erweiterungen für eine grobe Berechnung, die auf dem Abstimmverhalten der Nutzer basiert. Und hier könnte das Like/Dislike-Verhältnis bei beiden Spielen kaum unterschiedlicher sein.

Fast alle sind von Astro Bot begeistert, von Concord aber nicht

Der Ankündigungs-Trailer von “Astro Bot” kommt demnach auf eine Zustimmungsrate von 99 Prozent. Das heißt, nur sehr wenige User zeigten den Daumen nach unten. Auch die fast 8.000 Kommentare fallen fast durchgehend positiv aus.

Ein User schrieb: “Astros Playroom war wirklich eines der Spiele, die mir in den letzten Jahren am meisten Spaß gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, ein weiteres Astro Bot zu spielen.”

Eine gegensätzliche Situation ist bei “Concord” zu erkennen. Der Gameplay-Trailer kommt auf eine Zustimmungsrate von gerade einmal elf Prozent. Ähnlich sieht es beim Cinematic-Trailer aus. Hier zeigen aber immerhin 16 Prozent der Daumen nach oben.

Das meinen die Spieler zu Concord

Auch in den YouTube-Kommentaren ist eine deutliche Tendenz zu erkennen. “Sollte jemand Sony sagen, dass sie für den Hero-Shooter-Trend etwa acht Jahre zu spät dran sind?”, schrieb ein User. Ein weiterer: “Sie besitzen die Rechte an der Bloodborne-IP und statt eines Remakes, Remasters oder auch nur eines 60-FPS-Patches bekommen wir … das?”

Zudem warf ein User ein: “Die Ablehnung gegenüber Live-Service-Spielen wurde mit der Zeit immer schlimmer. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem Live-Service-Spiele mit sehr wenigen Ausnahmen völlig ignoriert werden.”

Tatsächlich werden Live-Service-Spiele nicht abgelehnt und dominieren auf Konsolen und PC die Spieler-Charts. Wir berichteten erst kürzlich:

Der enorme Erfolg von Live-Service-Spielen, der mit “Helldivers 2” noch einmal sichtbarer wurde, bewog Sony dazu, sich diesem Genre zu widmen. Im neusten Strategiebericht machte das PS5-Unternehmen aber deutlich, dass nur ein Teil der Studios an derartigen Titeln arbeitet:

Wie es mit “Concord” weitergeht, bleibt abzuwarten. Hier liegt es an Sony Interactive Entertainment und den Firewalk Studios, die Spieler in den kommenden Monaten zu überzeugen. Ansonsten steht in der Tat der nächste Live-Service-Flop bevor.

Falls die State of Play bei euch eher für Ernüchterung gesorgt hat: Mehr ist offenbar in Planung, wie eine Insiderin erfahren haben möchte.

