Marvel’s Spider-Man 2: PS5 & DualSense im Design des Spiels vorgestellt – Trailer & Bilder

Zum Abschluss der Woche zauberte Sony Interactive Entertainment eine kleine Überraschung aus dem Hut. Wie das Unternehmen bekannt gab, dürfen wir uns sowohl über einen DualSense-Controller als auch eine PlayStation 5 im Design von "Marvel's Spider-Man 2" freuen, die in einer limitierten Auflage angeboten werden.

Zu den größten Titeln der kommenden Monate gehört „Marvel’s Spider-Man 2“, das bei den Entwicklern von Insomniac Games entsteht und im Oktober exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird der Release des ambitionierten Action-Titels mit einer PlayStation 5 und einem DualSense-Controller im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ begangen.

Die limitierte Spider-Man-PS5 weist ein Design auf, das das Rot von Spider-Man und das Schwarz des Symbionten hervorhebt. Zudem ist das weiße Symbol des Advanced-Suits auf der Konsole zu sehen.

Sowohl die Standard-Version mit dem optischen Laufwerk als auch die Digital-Edition der PS5 werden in der limitierten „Marvel’s Spider-Man 2“-Version veröffentlicht.

Vorbestellungen starten nächste Woche

Die limitierte PS5 wird in Form eines Bundles veröffentlicht, das neben der Konsolen einen DualSense-Controller im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ sowie einen Download-Code enthält, mit dem der Action-Titel heruntergeladen werden kann. Solltet ihr bereits eine PlayStation 5 euer Eigen nennen, könnt ihr die Cover, die eure Konsole in die „Spider-Man“-Version verwandeln, einzeln erwerben.

Selbiges gilt für den exklusiven DualSense-Controller. Während die Vorbestellungen im PlayStation Direct-Store am 28. Juli 2023 und somit in der kommenden Woche starten, erfolgt der Release des Bundles, der PS5-Cover sowie des DualSense-Controllers am 1. September 2023 und somit vor dem offiziellen Release von „Marvel’s Spider-Man 2“. Heruntergeladen und gespielt werden kann der Action-Titel allerdings erst zur Veröffentlichung im Oktober.

„Die Gestaltung wurde von der im Spiel vorhandenen Symbionten übernommen, der die Konsole und den Controller übernimmt, aber man kann immer noch einige der darunterliegenden roten Teile unter den Tentakeln sehen. Dies repräsentiert die verschiedenen Arten, wie die Spieler die Übernahme des Symbionten in Marvel’s Spider-Man 2 erleben werden“, kommentierten die Entwickler von Insomniac Games das exklusive Design der Limited-Edition.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren