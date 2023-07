Marvel’s Spider-Man 2: Tante Mays Haus und weiterer Fan-Service versprochen

Wie die Entwickler von Insomniac Games versprachen, dürfen wir uns im Oktober erscheinenden "Marvel's Spider-Man 2" auf reichlich Fan-Service freuen. Unter anderem wird es möglich sein, dem Haus, in dem Peter Parker aufwuchs, einen Besuch abzustatten.

Auch das Haus von Tante May kann in "Marvel's Spider-Man 2" erkundet werden.

Am vergangenen Wochenende nutzten die Entwickler von Insomniac Games die San Diego Comic-Con 2023, um im Rahmen eines Panels ausführlich über den kommenden Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ zu sprechen.

Wie Senior-Art-Directorin Jacinda Chew bestätigte, wird uns die Welt des Nachfolgers nicht nur die Möglichkeit bieten, eine erweiterte Version von New York City zu erkunden und realen Gegenden wie Coney Island einen Besuch abzustatten. Auch der Fan-Service soll dank diverser Marvel-Sehenswürdigkeiten nicht zu kurz kommen.

Als Beispiel nannte Chew unter anderem das Haus von Tante May, das von euch erkundet werden kann. Wer schon immer wissen wollte, wo Peter Parker seine Kindheit verbrachte, kommt bei „Marvel’s Spider-Man 2“ also auf seine Kosten.

Entwickler haben die Wünsche der Comunnity vernommen

Laut Chew waren sich die Entwickler von Insomniac Games der Wünsche der Spielerinnen und Spieler nach mehr Fan-Service bewusst und möchten diesen in „Marvel’s Spider-Man 2“ nachkommen. Chew weiter: „Es erweitert nicht nur den Bereich des Gameplays, wodurch es viel mehr Orte gibt, an die du schwingen kannst. Es gibt auch einige wirklich coole Marvel-Wahrzeichen sowie New Yorker Wahrzeichen.“

„Ich weiß zum Beispiel, dass jeder in Queens das Haus von Tante May besuchen und sich vielleicht anschauen möchte, wo Peter lebt. Ich weiß, dass viele Fans mit diesem Raum interagieren wollten. Es ist unglaublich, einfach hineingehen gehen und sich anschauen zu können, wo er lebt“, heißt es weiter.

Während der Release des Nachfolgers erst im Oktober erfolgt, erscheinen die Ende der vergangenen Woche angekündigten PS5-Konsolen, der DualSense-Controller sowie die Hardware-Cover im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ bereits am 1. September. Die Vorbestellungen im PlayStation Direct Store starten am Freitag dieser Woche. Alle weiteren Details und Bilder zur limitierten Hardware findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren