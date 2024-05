The Last of Us Staffel 2: Neue Bilder zeigen Ellie und Dina am Set

The Last of Us Staffel 2:

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "The Last of Us" sind bereits im vollen Gange. Nun sind die ersten Bilder von Bella Ramsey und Isabela Merced am Set aufgetaucht.

Die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel der TV-Adaption von „The Last of Us“ haben am 12. Februar im kanadischen Vancouver begonnen. Dabei werden immer wieder neue Bilder am Set gemacht, die die Darsteller bei ihren Arbeiten zeigen. Kürzlich gab es etwa einige Fotos der Washington Liberation Front zu sehen, die eine wichtige Fraktion im Spiel darstellt.

Nun sind die ersten Bilder von Bella Ramsey und Isabela Merced aufgetaucht, die in der Serie die Charaktere Ellie und Dina spielen. Den Kostümen nach könnten sie bei den Arbeiten für frühe Episoden der Staffel abgelichtet worden sein.

Bilder zeigen Ellie und Dina im Wald

Auf den neuen Fotos sind Ramsey und Merced in einem waldähnlichen Gebiet zu sehen. Das könnte darauf schließen, dass für die Show einige der frühen Segmente des Spiels gefilmt wurden. Darin reisen Ellie und Dina auf ihrem Weg nach Seattle durch die Wildnis.

Isabela Merced trägt auf den Bildern Dinas rotes Hemd aus dem Spiel, jedoch mit einer dicken, blauen Jacke mit Regenbogenmuster darüber. Bella Ramsey ist mit einer Jacke zu sehen, die wie Ellies grüne Jacke aus den Seattle-Abschnitten von „The Last of Us: Part 2“ aussieht.

Auf weiteren Bildern ist Ramseys neue Frisur zu erkennen, die mit Ellies Haaren aus dem Spiel verglichen wurden. Anders als die Spielfigur trägt Bella Ramsey die Haare halboffen mit einem ordentlichen Mittelscheitel.

Ist Bella Ramsey zu jung für Ellie?

Wie einige Webseiten berichten, kritisieren einige Fans das Aussehen von Bella Ramsey. Ramsey war 17, als die erste Staffel von „The Last of Us“ gedreht wurde und ist mittlerweile 20, hat sich äußerlich jedoch kaum verändert. In „The Last of Us: Part 2“ ist Ellie 19, rund fünf Jahre älter als bei den Geschehnissen aus dem ersten Spiel, und sichtlich reifer geworden.

Nun stellen sich einige Fans die Frage, ob es auch in der Serie einen Zeitsprung von fünf Jahren geben wird, wie es im Spiel der Fall war. Vielleicht wird dieser Faktor auch geändert, um Ramsey Aussehen glaubhaft zu machen. Allerdings spielt der Zeitsprung für einen anderen Charakter, Abby, eine bedeutende Rolle.

