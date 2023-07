Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac hebt die Bedeutung von Kraven für die Story hervor

Neben dem Antagonist Venom wird in der Geschichte von "Marvel's Spider-Man 2" auch Kraven the Hunter eine wichtige Rolle spielen. Laut den Entwicklern von Insomniac Games wird Kraven quasi als Katalysator für die Handlung des Nachfolgers fungieren.

Auch wenn es sich bei Venom um den Hauptbösewicht von „Marvel’s Spider-Man 2“ handeln wird, wird in der Geschichte des Sequels auch Kraven the Hunter eine tragende Rolle spielen.

Die Bedeutung von Kraven für die Geschichte hob im Rahmen eines Panels auf der San Diego Comic-Con 2023 am vergangenen Wochenende Insomniac Games‘ Narrative-Director Jon Paquette hervor. Laut Paquette sehen die Entwickler in Kraven einen Katalysator für die Handlung, der die Ereignisse des Action-Titels überhaupt erst in Gang gesetzt hat.

Bei diesen Aussagen bezieht sich Paquette sowohl auf die Bösewichte, die in „Marvel’s Spider-Man 2“ auftauchen, als auch die Geschehnisse rund um Peter Parker und Miles Morales.

Ein Jäger auf der Suche nach der ultimativen Beute

„Für uns hat es wirklich mit Kraven angefangen“, führte Paquette im Laufe des Panels aus. „Er ist unser Katalysator für die Geschichte. Bevor das Spiel beginnt, reist er als Kraven um die halbe Welt, jagt und versucht, die ultimative Beute zu finden. Aus der Ferne beobachtete er die Geschehnisse der ersten beiden Spiele und sagte sich: ‚Weißt du was? In New York City ist eine Menge los. Das könnte mein neues Jagdrevier sein.'“

Und weiter: „Wie ich bereits erwähnt habe: Wir sehen in Kraven den Katalysator für alles, was passiert. Als er nach New York City kommt, gehen viele Dinge schief. Wir haben den Lizard, der auftaucht, wir haben den Symbionten, der auftaucht. Und wie ihr kurz im Trailer gesehen habt, wird Miles gezwungen, sich mit Mister Negative persönlich auseinanderzusetzen, dem Mann, der seinen Vater getötet hat. Es gibt also eine Menge Drama, das in diesem Spiel passiert.“

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Der Preload für Vorbesteller der digitalen Version startet bereits eine Woche vorher am 13. Oktober 2023.

