Marvel’s Spider-Man 2: Neuer Schnappschuss zeigt Dr. Curt Connors alias die Echse

Im kommenden Monat erscheint mit dem Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ der neueste Streich von Insomniac Games exklusiv für die PlayStation 5.

Passend zum nahenden Release läuft langsam aber sicher die Marketingmaschinerie an. So bedachten uns die Entwickler von Insomniac Games in dieser Woche mit Artworks, die neben den beiden spielbaren Protagonisten Peter Parker und Miles Morales auch den durchtriebenen Jäger Kraven zeigten.

Ab sofort steht das nächste Artwork zur Ansicht bereit, das uns einen Blick auf einen weiteren bekannten Charakter ermöglicht, der in „Marvel’s Spider-Man 2“ seine ganz eigenen Pläne verfolgt: Dr. Curt Connors alias die Echse.

„Dr. Curt Connors ist nicht er selbst. Von einem brillanten Geist zu einer schuppigen Bedrohung geworden, muss die Echse aufgehalten werden!“, so Insomniac Games.

Entwickler bieten offenbar zwei Darstellungs-Modi

Wie sich einer schnell wieder entfernten Passage auf der offiziellen Website kürzlich entnehmen ließ, wird „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der PlayStation 5 mit zwei Darstellungs-Modi versehen. Während der Qualitäts-Modus eine Darstellung in 4K und 30FPS bei einer verbessersten Grafik bieten soll, werden mit dem Performance-Modus 60 Bilder die Sekunde bei einer niedrigeren Auflösung und reduzierten Grafik-Details angepeilt.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Marvel’s Spider-Man 2“ wird die Tatsache gehören, dass mit Peter Parker auf der einen und Miles Morales auf der anderen Seite zwei spielbare Charaktere zur Verfügung stehen, zwischen denen ihr im Laufe der Kampagne wechseln könnt. Laut den Entwicklern von Insomniac Games dürfen wir uns zudem auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten einstellen.

Darunter Bösewichten wie dem Jäger Craven oder dem finsteren Venom, der in „Marvel’s Spider-Man 2“ seine ganz eigenen Motivationen verfolgt.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 und wurde in Deutschland aufgrund der düsteren Aufmachung mit einer höheren Altersfreigabe versehen. Wurden die beiden Vorgänger hierzulande noch ab zwölf Jahren freigegeben, trägt der neueste Ableger der Reihe in Deutschland das „Ab 16 Jahren“-Siegel.

Dr. Curt Connors isn’t his normal self.🦎 From a brilliant mind to a scaly menace, the Lizard must be stopped!#SpiderMan2PS5 October 20th, 2023 #BeGreaterTogether Pre-order here: https://t.co/J0mE3WopZi pic.twitter.com/eYQDZgJUq1 — Insomniac Games (@insomniacgames) September 7, 2023

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren