Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac beeindruckt mit neuen Bildern

Während „Starfield“ mit einem Metascore von 86 auf der Xbox Series X zwar einen soliden Eindruck macht, aber nicht der erhoffte Überflieger wurde, bleibt abzuwarten, was das nächste große PlayStation-Exklusivspiel zu bieten hat. Erscheinen wird „Marvel’s Spider-Man 2“ Mitte Oktober für die PS5.

Im Vorfeld versuchen Sony und Insomniac Games, die Fans mit zwei Bildern bei Laune zu halten. Sie wurden auf „X“, früher als Twitter bekannt, veröffentlicht und zeigen Peter Parker und Miles Morales in ihren Anzügen. Wie man es vom Entwickler gewohnt ist, sehen beide Outfits sehr detailliert aus.

🕸️Peter Parker and Miles Morales must #BeGreaterTogether to protect Marvel’s New York from overwhelming new threats!🕸️

Will you rise to the challenge on October 20th, 2023?#SpiderMan2PS5

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 5, 2023