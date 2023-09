Resident Evil 4 Remake: Separate Ways schon in Kürze – Trailer zu DLC und VR-Modus

Auf der heutigen State of Play wurden die kommenden Inhalte des "Resident Evil 4"-Remakes veranschaulich – darunter der Spielmodus mit Ada Wong. Überraschenderweise erfolgt der Release-Termin schon bald.

Capcom präsentierte auf Sonys State of Play Ausgabe am heutigen Donnerstagabend einen neuen Trailer zum VR-Modus von „Resident Evil 4“. Hier bekommt ihr einmal mehr besonders immersive Spielszenen zu Gesicht, die ein außergewöhnliches Spielerlebnis garantieren.

Zudem gab der Publisher den kommenden Winter als Veröffentlichungszeitraum an. Ein paar Monate müsst ihr euch also noch gedulden.

Direkt im Anschluss enthüllte Capcom „Separate Ways“. Es ist der lang vermutete Zusatzmodus mit Geheimagentin Ada Wong. Hier erlebt ihr die Geschehnisse des Hauptspiels aus einer anderen Perspektive. Der Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck, was ihr hier erleben werdet.

Überraschenderweise findet der Release schon in einer Woche statt! Genauer gesagt am 21. September. Freut euch also schon einmal, erneut gegen die Sekte Los Illuminados anzutreten. Unklar ist im Moment jedoch, ob ihr dafür zahlen müsst oder nicht.

Ada und Wesker werden zu Söldnern

Passend dazu gibt es noch eine weitere Neuerung: Der Söldnermodus erhält mit Ada und Albert Wesker zwei neue Charaktere. Somit könnt ihr bald wieder auf Highscore-Jagd gehen und herausfinden, was die beiden Kult-Charaktere drauf haben. Release-Tag ist ist ebenfalls der nächste Donnerstag.

Natürlich braucht ihr für den DLC das Hauptspiel. Habt ihr es als PlayStation-Spieler nicht, könnt ihr gerade kräftig sparen! Bis zum 28. September zahlt ihr im PS Store nur 39,89 Euro. Somit spart ihr ganze 43 Prozent.

