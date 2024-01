Xbox: Developer Direct mit Indiana Jones, Hellblade 2 und mehr inkl. Termin angekündigt

Was sich in den letzten Tagen abzeichnete, wurde am heutigen Dienstag Nachmittag auch von offizieller Seite bestätigt. So dürfen wir uns in der Tat schon in diesem Monat auf eine neue Ausgabe des Developer Direct-Formats freuen.

Wie Xbox und Bethesda Softworks bekannt gaben, findet diese am Donnerstag, den 18. Januar 2024 um 21 Uhr unserer Zeit statt. Wie bereits spekuliert, dürfen wir zum einen einen genaueren Blick auf das narrative Action-Adventure „Senua’s Saga: Hellblade 2“ werfen, das sich aktuell bei Ninja Theory in Entwicklung befindet.

Möglicherweise enthüllen Microsoft und Ninja Theory im Zuge der Präsentation auch den Releasetermin des ambitionierten Projekts. Zu den weiteren Spielen, die uns präsentiert werden, gehört das neue „Indiana Jones“-Projekt von Machine Games. Hier bestätigte Microsoft im letzten Jahr, dass dieses leider nicht für die PS5 erscheint.

Auch zu „Avowed“ und „Ara: History Untold“ bekommen wir laut der offiziellen Ankündigung weitere Details und Eindrücke spendiert.

Zwar ist im Rahmen der Developer Direct in der nächsten Woche auch mit der einen oder anderen Überraschung zu rechnen. Updates oder Ankündigungen zu Activision Blizzard-Titeln sollten wir allerdings nicht erwarten. Wie Microsoft anmerkte, werden kommende Projekte des im Jahr 2023 übernommenen Publisher-Giganten auf dem Showcase keine Rolle spielen.

Besitzer einer PS5 sollten sich das Event dennoch nicht entgehen lassen. Schließlich verdichteten sich in den letzten Tagen die Hinweise, dass sich Microsoft dazu entschieden haben könnte, ältere First-Party-Titel auf weitere Plattformen wie die PS5 oder die Switch zu portieren.

In den unbestätigten Berichten war sowohl von einer Portierung des rhythmischen Action-Titels „Hi-Fi Rush“ als auch von einer Umsetzung des erfolgreichen Rare-Multiplayer-Titels „Sea of Thieves“ die Rede. Gerüchte, zu denen sich Microsoft und die Entwickler von Tango Gameworks beziehungsweise Rare bislang nicht äußern wollten.

Im Anschluss an die Developer Direct startet am 18. Januar 2024 um 21 Uhr eine Online-Show von ZeniMax Online. In dieser gehen die Entwickler näher auf die geplanten Inhalte und Erweiterungen ein, die Spielerinnen und Spielern von „The Elder Scrolls Online“ in diesem Jahr ins Haus stehen.

Quelle: Microsoft

