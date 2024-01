Xbox: Ältere Exklusiv-Titel sollen für andere Plattformen umgesetzt werden – Gerücht

In der letzten Woche berichtete der Leaker und Industrie-Insider „NatetheHate“, dass sich Microsoft dazu entschieden haben soll, einen „hoch gelobten“ First-Party-Titel für eine Konkurrenzplattform zu veröffentlichen.

Weitere Informationen nannte „NatetheHate“ nicht und wies augenzwinkernd lediglich darauf hin, dass es sich bei dem besagten Titel nicht um „Redfall“ handelt. Während die Community spekuliert, dass sich der Insider auf eine mögliche Switch-Version des rhythmischen Action-Titels „Hi-Fi Rush“ bezogen haben könnte, sorgt Windows Centrals Jez Corden aktuell für weiteren Gesprächsstoff.

Laut dem gut vernetzten Redakteur wird es nicht bei einem Multiplattform-Release eines First-Party-Titels bleiben. Stattdessen soll Microsoft planen, mehrere Titel seines Back-Katalogs für andere Plattformen umzusetzen.

Dies sollen zuverlässige und mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigt haben.

Ein offizielles Statement steht noch aus

Welche Titel für eine Umsetzung auf die Konkurrenzplattformen in Frage kommen, bleibt laut Corden abzuwarten. Diesbezüglich gingen seine Quellen nicht näher ins Detail. Da vom Back-Katalog die Rede ist, sollten wir aber wohl nicht mit aktuellen Exklusiv-Titeln wie „Forza Motorsport“ oder „Starfield“ rechnen.

Stattdessen dürften sich die Quellen von Corden auf ältere Xbox-Titel beziehen, die möglicherweise auf die Switch oder die PlayStation-Plattformen portiert werden. Je nachdem, wie Microsoft den Begriff Back-Katalog“ intern definiert. Der Redmonder Software-Riese äußerte sich zu den Angaben von Corden bislang nicht.

Dass Microsoft der Veröffentlichung von älteren Xbox-Titeln für andere Plattformen durchaus offen gegenübersteht, zeigten die vergangenen Jahre. So fanden beispielsweise die beiden gefeierten Metroidvania-Abenteuer „Ori and the Blind Forest“ und „Ori and the Will of the Whisps“ den Weg auf die Switch.

Darüber hinaus setzten die Xbox-Macher bei ausgewählten Titeln in der Vergangenheit immer wieder auf Multiplattform-Veröffentlichungen. Darunter bei „Minecraft“, „Minecraft Dungeons“ oder der Shooter-Neuauflage „Quake 2 Remastered“.

Möglicherweise erfahren wir im Rahmen der nächsten Developer Direct-Ausgabe mehr. Unbestätigten Berichten zufolge findet der Showcase in diesem Monat statt und wird uns unter anderem einen Blick auf „Senua’s Saga: Hellblade 2“ ermöglichen.

