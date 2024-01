Xbox: Gerüchte sprechen von überarbeiteten Achievements und einem baldigen Showcase

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Microsoft an einer überarbeiteten Version des Xbox-Achievement-Systems, das im Laufe des Jahres vorgestellt werden soll. Zudem scheinen sich die Hinweise auf einen baldigen Xbox-Games-Showcase zu verdichten.

Zum Start in die neue Woche erreichten uns weitere Gerüchte rund um das Thema Xbox. Zum einen geht es um eine neue Ausgabe des Developer Direct genannten Games-Showcase.

Nachdem der spanische Youtuber und Leaker „eXtas1s“ vor wenigen Tagen berichtete, dass der besagte Showcase in diesem Monat stattfinden wird, werden die Gerüchte nun von einem alten Bekannten gestützt. Die Rede ist vom als gut vernetzt geltenden Industrie-Insider Tom Henderson, der ebenfalls von einem Showcase im Januar spricht.

Henderson sprach in einem Bericht über einen Leak, der auf ein entsprechendes Event am 14. Januar 2024 hindeutete. Verifizieren konnte Henderson diesen Termin allerdings nicht.

Unbestätigten Berichten zufolge bekommen auf wir auf der nächsten Developer Direct das neue Projekt von Double Fine Productions, das Action-Rollenspiel „Towerborne“ und „Senua’s Saga: Hellblade 2“ zu sehen.

Microsoft mit hohen Erwartungen an Hellblade 2?

Laut dem Leaker „NateTheHate“ legen die Verantwortlichen von Microsoft große Hoffnungen in „Senua’s Saga: Hellblade 2“ und peilen intern einen Titel an, der es auf Metacritic auf einen Score von 90 oder mehr Punkten bringt.

Das nächste Gerücht wurde vom Insider und Xbox Era-Mitgründer Nick Baker in Umlauf gebracht. Dieses dreht sich um das Xbox-Achievement-System, das 2024 eine Überarbeitung erfahren soll. Konkrete Details zu möglichen neuen Features konnte oder wollte Baker leider nicht nennen.

Wie Windows Centrals Jez Corden im vergangenen Sommer berichtete, könnte sich unter den möglichen Neuerungen unter anderem ein Äquivalent zu den Platin-Trophäen der PlayStation-Plattformen befinden.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht. Unklar ist laut Baker zudem, ob das überarbeitete Achievement-System in diesem Jahr lediglich vorgestellt oder ob es im Laufe des Jahres auch zur Verfügung gestellt wird. Das letzte offizielle Statement zu den Xbox-Achievements stammt aus dem Dezember 2023.

Hier deutete Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, an, dass in der Tat an Neuerungen beziehungsweise Verbesserungen für das Achievement-System gearbeitet werden könnte.

„Es gibt einen Hardware-Fahrplan, es gibt einen Service-Fahrplan, vielleicht gibt es sogar einen Fahrplan für Verbesserungen bei den Xbox-Achievements. Ich weiß, dass das […] vielen anderen wichtig ist“, sagte Spencer.

