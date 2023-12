Xbox Series X/S: Grubb nährt Spekulationen – Erscheint der Nachfolger schon 2026?

In einem aktuellen Video sorgte der Videospiel-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb erneut für Gesprächsstoff. Zum einen wies Grubb darauf hin, dass Sony seinen Quellen zufolge in der Tat an einem Pro-Modell der PS5 arbeitet.

Zudem möchte Grubb in Erfahrung gebracht haben, dass Sony eine eigene DLSS-Lösung plant, die bei der PS5 Pro zum Einsatz kommen könnte. Bei neuen Spekulationen zur PS5 Pro blieb es in dem Video allerdings nicht. Stattdessen ging Grubb zudem auf die Zukunft der Xbox-Sparte ein und wies darauf hin, dass auch ihm zu Ohren kam, dass Microsoft im Jahr 2026 eine neue Xbox-Konsole veröffentlichen möchte.

Bei seinen Aussagen bezieht sich Grubb auf den Leaker Kepler, der in der Vergangenheit akkurate Details zu Hardware von AMD leakte und kürzlich unbestätigte Spezifikationen der PS5 Pro in Umlauf brachte.

Bereits im September deutete Kepler an, dass die nächste Xbox früher als von vielen erwartet erscheint. Laut Grubbs Quellen soll es 2026 so weit sein.

Eine Pro-Version der Xbox Series X oder ein echter Nachfolger?

Unklar ist laut Grubb allerdings, ob sich hinter dem Ganzen eine Art Pro-Modell der Xbox Series X oder ein echter Nachfolger zur Microsoft-Konsole versteckt. Da die PS5 Pro unbestätigten Berichten zufolge Ende 2024 erscheinen könnte, dürfte ein Release einer überarbeiteten Version der Xbox Series X im Jahr 2026 eher unrealistisch anmuten.

„Diese Dinge kann ich größtenteils bestätigen“, so Grubb. „Aber es gibt einige Details, die möglicherweise noch nicht vollständig geklärt sind. Xbox wird 2026 eine neue Xbox haben. Egal, ob es sich um eine Pro- oder die vollständige Nachfolgekonsole handelt. Dieser Leaker sagte, dass sie die nächste Xbox schneller entwickeln werden, als sie es sonst getan haben.“

Daher wird spekuliert, dass sich Kepler und Grubbs Quellen in der Tat auf die nächste Generation der Xbox-Konsolen beziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Microsoft laut Kepler dazu entschied, die Arbeiten an der im Sommer geleakten rein digitalen Version der Xbox Series X einzustellen.

Sollten sich die Aussagen des als verlässliche Quelle geltenden Leakers bewahrheiten, dürften sich die Hinweise auf einen früheren Start der nächsten Xbox-Generation verdichten. Wie die neue Xbox im Detail aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Berichten aus dem September zufolge könnte Microsoft bei der nächsten Xbox-Generation verstärkt auf die Cloud-Technologie setzen. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

