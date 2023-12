PS5 Pro: Weiterer Insider bestätigt das Upgrade – Sony mit einer eigenen DLSS-Lösung?

Mit Jeff Grubb klinkte sich ein weiterer bekannter Insider in die Spekulationen um die PS5 Pro ein. In einem aktuellen Video nannte Grubb nicht nur einen möglichen Launchzeitraum. Zudem sprach Grubb von einer eigenen DLSS-Lösung, an der Sony aktuell arbeiten könnte.

Vor wenigen Wochen fachte der bekannte Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson die Gerüchte um die angeblich Ende 2024 erscheinende PS5 Pro an. Wie Henderson berichtete, soll Sony damit rechnen, dass die genauen Spezifikationen des Mid-Gen-Upgrades im Laufe des Monats Dezember geleakt werden.

In einem aktuellen Video meldete sich mit Jeff Grubb ein weiterer Insider zu Wort. Eigenen Angaben zufolge kann Grubb die Gerüchte um die Existenz der PS5 Pro „definitiv bestätigen“ und geht von einem Release in der zweiten Jahreshälfte 2024 aus. Als möglichen Veröffentlichungsmonat nannte der Giant Bomb-Redakteur den September 2024.

Bezüglich des möglicherweise bevorstehenden Leaks der Spezifikationen der PS5 Pro ergänzte Grubb, dass wir diesen mit Vorsicht genießen sollten. Unter Umständen könnten wir es bei einem möglichen Leak nämlich nicht mit den finalen Werten des Mid-Gen-Upgrades zu tun haben.

Abschließend wollte Grubb in Erfahrung gebracht haben, dass Sony an einer eigenen DLSS-Lösung für die PS5 Pro arbeitet. Das DLSS (Deep Learning Super Sampling) ist eine bisher exklusive Funktion von Nvidia-Grafikkarten.

Beim DLSS erhöht eine KI die Auflösung, wodurch auch auf schwächeren Systemen höhere Grafikeinstellungen oder verbesserte Framerates realisiert werden können.

Eine eigene DLSS-Lösung für die PS5 Pro?

„Die große Sache hier, die große Funktion, die dieses System unterstützen wird, ist Sonys eigene DLSS-ähnliche Lösung. Bei der sie ihre eigene maschinelle Lernmethode verwenden, um Bilder zu verbessern, damit sie Dinge mit einer wirklich hohen Auflösung und einer wirklich hohen Bildrate ausführen können. Dafür würden sie ihre eigene Hardware in die PS5 Pro integrieren“, so Grubb.

„Dort kommt die 2x-Hardware-Beschleunigung für Ray-Tracing ins Spiel. Aber sie würden sogar noch mehr tun können als nur ein verbessertes Hardware-Ray-Tracing“, führte Grubb aus und deutete an, dass erste Informationen zur PS5 Pro in der Tat in Kürze den Weg in die Weiten des Webs finden könnten.

Und sei es in Form eines Leaks. Tom Henderson spekulierte im letzten Monat, dass vor allem die Dev-Kits der PS5 Pro, die ersten Drittherstellern zugeschickt wurden, für die eingangs erwähnten Leaks sorgen könnten.

Weitere Meldungen zur PS5 Pro:

Die Verantwortlichen von Sony selbst kommentierten die Gerüchte und Spekulationen um die PS5 Pro bislang nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren