Analyst: Xbox-Konsolen sind keine Notwendigkeit mehr – Neuausrichtung 2024?

Auf dem Konsolenmarkt rumort es gewaltig. In diesem Jahr könnten die Switch 2 und die PS5 Pro in den Handel kommen. Der Xbox-Chef Phil Spencer hingegen betonte im Sommer 2023, dass in seinen Augen zumindest ein Mid-Gen-Refresh keinen großen Nutzen bringt.

Während darauf aufbauend in diesem Jahr keine neue Xbox-Hardware zu erwarten ist, gingen in den vergangenen Tagen weitere Hinweise auf Microsofts Zukunftsstrategie durch die Gerüchteküche.

Angeblich hat das Unternehmen vor, mindestens einen „hochgelobten“ First-Party-Titel auf Konkurrenzplattformen zu bringen. Hierbei könnte es sich Insider-Informationen zufolge um “Sea of Thieves” oder “Hi-Fi Rush” handeln. Ist es tatsächlich ein Indiz dafür, welche Richtung die Xbox-Sparte in Zukunft einschlagen wird?

Xbox-Konsolen sind nur noch ein „nice to have“

In die laufenden Gerüchte mischte sich der Circana-Analyst Mat Piscatella ein. Überrascht scheint er von der Entwicklung nicht zu sein. Denn laut seiner Einschätzung machte Microsoft in den vergangenen Jahren kein Geheimnis daraus, aus welcher Perspektive das Unternehmen den Markt betrachtet.

Eine Rolle spielt bei seiner Einschätzung nicht zuletzt die gleichzeitige Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf dem PC.

„Man kann mit der Strategie nicht einverstanden sein und sie sogar unsympathisch finden. Aber man kann nicht sagen, dass das Xbox-Team in dieser Hinsicht nicht schon seit Jahren klar und deutlich kommuniziert hat. Irgendwann werden die Xbox-Fans dem Xbox-Team glauben müssen, wenn es sagt, dass eine Xbox-Konsole ein „nice to have“ ist – nicht ein „need to have“ – um am Ökosystem teilzunehmen.“ Mat Piscatella auf Twitter

Tatsächlich waren die Aussagen der Redmonder in den vergangenen Jahren deutlich: Das ultimative Ziel sei es, das Xbox-Erlebnis auf Smart TVs, Smartphones, Tablets und überall dorthin zu bringen, wo ein Bildschirm zur Verfügung steht, einschließlich PlayStation-Konsolen.

Auch Jeff Grubb schloss sich dem Tenor an und betonte, dass wir derzeit nur den Beginn einer neuen Phase im Leben der Marke Xbox sehen und in Zukunft mehr Xbox-exklusive Spiele für andere Plattformen erwarten können.

Ein deutlicher Hinweis war ebenfalls die milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Die zunehmende Veröffentlichung von Spielen auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen wird als ein unvermeidlicher Schritt angesehen, um das Überleben der Xbox zu sichern. Zumal Microsoft nicht den Verkauf von Konsolen in den Fokus stellt, sondern die Verbreitung von Software und deren Nutzung.

Ähnlich sieht es einer der Follower unter dem Tweet von Mat Piscatella: “Die jüngsten strategischen Schritte von Microsoft in der Spieleindustrie deuten auf eine kühne Neuausrichtung der Xbox-Zukunft hin und unterstreichen die Verlagerung hin zu Software und Dienstleistungen.”

Demnach könnte das Unternehmen die traditionelle Konsolen-Hardware zugunsten eines offenen Ökosystems abschaffen, vergleichbar mit Plattformen wie Steam und Epic Games.

Der User hob einige Punkte hervor, die auf Microsofts Strategieplan stehen könnten:

Die Abkehr von der traditionell margenschwachen Hardware könnte den Aufwand für den Kundensupport und die Verwaltung der Lieferkette verringern.

Der Plan könnte eine neue Art von “Konsole” vorsehen, nämlich einen Windows-PC mit Xbox-Dashboard und exklusiven Titeln im Microsoft-Store.

Die mögliche Vision für Xbox sei eine digitale, plattformunabhängige Zukunft mit einem einheitlichen Spiele-Ökosystem, bei dem die Grenzen zwischen Konsolen und PC verschwimmen.

Nächste Xbox könnte schon 2026 erscheinen

Was Microsoft tatsächlich plant, weiß vor allem Microsoft. Und vorerst werden Xbox-Konsolen den Spielern voraussichtlich erhalten bleiben.

Der Xbox-Chef Phil Spencer betonte in der Vergangenheit, dass es auch nach der Xbox Series X/S-Generation eine weitere Hardware geben wird. Diese könnte, sofern sich die Gerüchte aus dem vergangenen Dezember bewahrheiten, schon 2026 auf den Markt kommen. Für eine neue Hardware sprechen zudem vorangegangene Leaks.

