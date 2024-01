Europa im Jahr 2023: PS4 verkaufte mehr Software als die Xbox Series X/S

In dieser Woche veröffentlichten GamesIndustry.biz und GSD die europäischen Hard- und Software-Charts des Jahres 2023. Für eine Überraschung im Bereich der Software-Verkäufe sorgte dabei die PS4.

Wie wir in dieser Woche bereits berichteten, stellten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GSD kürzlich die europäischen Hard- und Software-Charts des Jahres 2023 bereit.

Aus dem entsprechenden Bericht geht ein interessantes Detail hervor. Demnach profitierte die PS4 nicht nur von den vereinzelten Lieferengpässen der PS5 und konnte ihre Verkaufszahlen im Vergleich mit dem Jahr 2022 um 671 Prozent steigern. Darüber hinaus erfreuten sich in Europa im letzten Jahr auch PS4-Spiele weiterhin großer Beliebtheit.

Konkrete Zahlen veröffentlichte GSD zwar nicht, gibt jedoch an, dass die mittlerweile betagte PS4 in Europa 2023 mehr Spiele verkaufte als die Xbox Series X/S.

Die meiste Software setzte demnach der PC ab. Auf den weiteren Plätzen folgen die PS5, die Switch, die PS4 und erst dann die Xbox Series X/S.

Die Auswirkungen des Xbox Game Pass?

Experten zufolge kommt diese Entwicklung nicht überraschend und ist vor allem auf den Xbox Game Pass zurückzuführen. Auch wenn die Zahlen des Abo-Dienstes unbestätigten Berichten zufolge zuletzt stagnierten, bringt es der Service auf der Xbox Series X/S auf mehrere Millionen Abonnenten.

Erschwerend kommt hinzu, dass im letzten Jahr immer wieder große Neuveröffentlichungen Day One den Weg in den Xbox Game Pass fanden. Eine Entwicklung, die sich spürbar auf die Software-Verkaufszahlen der Xbox Series X/S auswirkte.

Trotz der Entwicklung von Abo-Diensten wie dem Xbox Game Pass, EA Play oder Ubisoft+ ist laut Analysten nicht zu befürchten, dass Angebote dieser Art auf absehbare Zeit den Videospielmarkt dominieren.

Diesen Standpunkt vertritt zumindest Mat Piscatella, seines Zeichens Videospiel-Analyst bei Circana (ehemals NPD Group). Laut Piscatella machen Abo-Dienste in den USA, immerhin dem größten Markt für Videospiele, lediglich zehn Prozent aller Ausgaben für Inhalte rund um das Thema Videospiele aus.

Zudem gibt Piscatella an, dass das Wachstum der Abo-Dienste in den USA zuletzt stagnierte. „Ich verstehe, dass einige Leute ihr bevorzugtes Modell schützen wollen, aber die Vorstellung, dass U-Boote dominieren werden, wird durch Daten nicht gestützt“, so der Analyst weiter.

Quelle: GamesIndustry.biz

