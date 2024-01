PS5: Europa-Verkäufe um 177 Prozent gestiegen

Sony blickt mit der PlayStation-Sparte auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Lieferschwierigkeiten waren überwunden und die PS5 konnte ihre Zugkraft erstmals ungehindert unter Beweis stellen. Das macht sich in den europäischen 12-Monats-Charts bemerkbar, die im Jahresvergleich einen deutlichen Verkaufsschub bescheinigen.

Zunächst einmal: Auf den erfassten europäischen Märkten gingen im vergangenen Jahr insgesamt 7,4 Millionen Videospielkonsolen über die Ladentische. Dies entspricht einem Anstieg von fast 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zuwachs auf PS5 zurückzuführen

Für den Boost auf dem Konsolenmarkt gibt es eine treibende Kraft: Die Verkäufe der PS5 gingen im Vergleich zum Vorjahr um 177 Prozent nach oben. Die zunehmend gefüllten Lager, die Preissenkungen während des Weihnachtsgeschäfts und der Launch der PS5 Slim leisteten ihren Beitrag.

Auch die Spielerzahlen legten auf den PlayStation-Systemen zu:

Die anderen Konsolen hatten das Nachsehen: Während die PS5 im vergangenen Jahr in Europa die “mit Abstand” erfolgreichste Konsole war, konnte sich Nintendo mit der Switch den zweiten Platz schnappen. Im Jahresvergleich sanken die Verkäufe der in die Jahre gekommenen Handheld-Hardware dennoch um zehn Prozent.

In diesem Jahr könnte Gerüchten zufolge der Switch-Nachfolger erscheinen:

Xbox Series X/S-Konsolen mit 18 Prozent Rückgang

Steiler bergab ging es für das Konsolen-Duo der Redmonder. Nur an dritter Stelle positionierten sich die Xbox Series S und X, deren Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um fast 18 Prozent zurückgingen. Auch in den Monatscharts war regelmäßig ersichtlich, dass die Xbox-Hardware trotz Xbox Game Pass und Publisher-Zukauf an Zugkraft verliert.

Etwas kurios klingt es, dass Sony mit der PlayStation 4 in den vergangenen zwölf Monaten einen signifikanten Anstieg erreichen konnte. Die Verkäufe kletterten um 671 Prozent nach oben, schreibt Gamesindustry. Es ist ein Resultat der Lieferprobleme im Vorjahr. Tatsächliche Verkaufszahlen liegen nicht vor, sodass sich der prozentuale Anstieg schwer einordnen lässt.

Wie schlug sich das Zubehör? Im vergangenen Jahr kam es in Europa zum Verkauf von 20,5 Millionen Peripheriegeräten. Es sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter war der PS5-Controller, gefolgt vom Xbox Series-Controller.

Zu beachten ist: Der Verkauf von Konsolenhardware basiert auf Zahlen aus Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Portugal, Russland, Spanien, Schweden und der Schweiz.

EA Sports 2024 an der Spitze der Jahres-Charts

Erfolgreichstes Spiel in Europa war 2023 wie erwartet der Fußballtitel “EA Sports FC 24”, trotz rückläufiger Verkäufe um neun Prozent. Offenbar hatte der Name “FIFA 23” im Vorjahr mehr Zugkraft und auch die Weltmeisterschaft 2023 dürfte ihren Anteil gehabt haben.

Platz 2 ging an “Hogwarts Legacy”, das den Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3” hinter “FIFA 23” auf den vierten Rang zauberte. Beim Activision-Zugpferd gingen die Verkäufe verglichen mit “Call of Duty: Modern Warfare 2” um 32 Prozent zurück.

Bei den Plattformen lag der PC in Bezug auf Spieleverkäufe auf Platz 1, gefolgt von der PS5 (Platz 2), der Switch (Platz 3), der PS4 (Platz 4) und den Xbox Series X/S-Konsolen (Platz 5). Die größten europäischen Märkte für Games sind Großbritannien (Platz 1), gefolgt von Deutschland (Platz 2), Frankreich (Platz 3), Spanien (Platz 4) und Italien (Platz 5).

Nachfolgend die ersten zehn Plätze der europäischen Jahres-Charts. Zehn weitere Ränge hält Gamesindustry parat.

Europäische GSD-Charts für 2023 (physisch und digital):

1 EA Sports FC 24 (EA) 2 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 3 FIFA 23 (EA) 4 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 5 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 6 Diablo 4 (Activision Blizzard) 7 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* 8 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 9 Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* 10 Spider-Man 2 (Sony)

*) Ohne Digitalverkäufe

