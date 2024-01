PS5 & PS4: Zahl der aktiven User erreicht neuen Bestwert

Seit dem Ende der Lieferprobleme verkauft sich die PS5 verglichen mit den anderen Systemen auf dem Markt überragend gut. Das spiegelt sich auch in der Zahl der aktiven Spieler wider, die gleichzeitig von der Installationsbasis der PS4 gestärkt wird.

Sony gab im Rahmen der CES 2024 bekannt, dass im Dezember 2023 ein neuer Rekord erzielt wurde: Die monatlich aktiven Nutzer der PlayStation, hauptsächlich bestehend aus PS5- und PS4-Spielern mit möglicherweise ein paar PS3-Nachzüglern, lag bei 123 Millionen.

Enormer Zuwachs im Jahresvergleich

Derartige Zahlen müssen – wie auch im Fall der Xbox-Live-Erhebungen – in der Regel mit Vorsicht genossen werden. Denn es besteht die Möglichkeit, dass einzelne User aufgrund unterschiedlicher Systeme und Konten mehrfach gezählt werden. Ebenfalls gibt die genannte Zahl keinen Aufschluss darüber, wie viele Konsolen aktiv genutzt werden, da auf einer Hardware mehrere Konten aktiv sein können.

Die Zahl der registrierten Spieler steigt mit dem Erfolg der PS5.

Jedoch machen die 123 Millionen aktiven Spieler bzw. Konto-Anmeldungen deutlich, welche Reichweite Sony mit dem PlayStation Network mittlerweile erzielt – vor allem bei einem Vergleich mit den vorherigen Zahlen. So stellt die neue Erhebung eine enorme Verbesserung gegenüber Dezember 2022 dar. Damals wurden 112 Millionen aktive Nutzer im Monatszeitraum gezählt.

Eine höhere Zahl aktiver Spieler ist für PlayStation aus mehreren Gründen von Vorteil. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass auch PS Plus-Abonnements oder Artikel im PS Store einen höheren Absatz finden, steigt mit ihr.

Wie viele PS4- und PS5-Spieler ein aktives PS Plus-Abo haben, ließ Sony allerdings offen, was sich in nächster Zeit kaum ändern wird, da Sony auf die regelmäßige Nennung verzichten möchte. Die letzte offizielle Zahl lag bei 47,4 Millionen.

Was PlayStation Plus zu bieten hat, ist in der nachfolgenden Meldung zusammengefasst:

Die Verkaufszahlen der PS5 sind hingegen ein offenes Thema. Im vergangenen Dezember wurde der neuste Verkaufsmeilenstein angekündigt. Die Konsole konnte die runde Summe von 50 Millionen knacken, was der noch amtierende PlayStation-CEO Jim Ryan als “unerschütterliche Unterstützung der weltweiten PlayStation-Community” ansieht.

An neuer Hardware mangelt es nicht

Ende des vergangenen Jahres kam die PS5 Slim auf den Markt. Sie ist kleiner und leichter als das ursprüngliche Modell und hat einen größeren SSD-Speicher. Mehr Leistung wird mit der PS5 Pro erwartet, die Gerüchten zufolge Ende 2024 nachgereicht wird.

Ebenfalls erschienen das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, die Ohrhörer Pulse Explore und der Access-Controller. Der Streaming-Handheld PlayStation Portal ist da. Und seit Oktober sind die Inzone Buds WF-G700 samt PS5-Kompatibilität erhältlich. Begleitet wurden sie vom Inzone H5-Headset.

In diesem Jahr folgt das PS5-Headset Pulse Elite. Bei Amazon kann es bereits vorbestellt werden.

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren