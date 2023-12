PS5: Der nächste große Verkaufsmeilenstein ist erreicht

Die PS5 ist nicht zu stoppen: Laut der heutigen Verkündung von Sony hat sich die Konsole inzwischen über 50 Millionen Mal verkauft! Damit wurde kurz vor Weihnachten ein weiterer großer Meilenstein geknackt.

CEO Jim Ryan, der nächstes Jahr abtritt, meldete sich zu diesem Anlass persönlich zu Wort:

„Das Erreichen dieses PS5-Verkaufsmeilensteins ist ein Beweis für die unerschütterliche Unterstützung der weltweiten PlayStation-Community und ihre Leidenschaft für die unglaublichen Erlebnisse, die von den talentierten Entwicklern der PlayStation Studios und unseren Partnern geschaffen werden.“

Für ausreichend PS5-Konsolen ist gesorgt

Abschließend zeigt er sich dankbar für alle Spieler, die an der bisherigen PS5-Reise teilgenommen haben. Zudem freut sich das gesamte Team über die erste Weihnachtssaison nach der Markteinführung, in der ausreichend PS5-Konsolen verfügbar sind.

Jeder, der eine haben möchte, kann also eine bekommen. Jim Ryan über den Bestand der PS5

Drei Jahre nach der Markteinführung ist die PlayStation 5 also sehr gut verbreitet. Die Begeisterung ist so groß wie nie zuvor: Tatsächlich war der vergangene Monat hinsichtlich der Verkäufe der größte November überhaupt für PS-Konsolen. Zu diesem Erfolg hat unter anderem der im Oktober veröffentlichte First-Party-Hit „Marvel’s Spider-Man 2“ beigetragen. Davon verkauften sich in den ersten elf Tagen schon fünf Millionen Einheiten.

Doch auch externe Produktionen wie „Baldur’s Gate 3“ oder Remedys „Alan Wake 2“ war für viele ein Grund, sich die Sony-Konsole endlich anzuschaffen. Ganz zu schweigen von „EA Sports FC 24“, das seit September im Handel ist. Ebenfalls beliebt ist zudem „Roblox“, das alle Altersgruppen bedient.

Inzwischen sind mehr als 2500 PS5-Spiele im Umlauf. Möchtet ihr euch für die bevorstehende Weihnachtszeit ein paar neue zulegen, solltet ihr einen Blick auf den Holiday Sale werfen. Tausende von PS4- und PS5-Spielen sind jetzt zum reduzierten Preis erhältlich.

Dank neuem Zubehör wie PlayStation Portal und den Pulse Explore Wireless Earbuds sei es jetzt „der perfekte Zeitpunkt, um sich der PS5-Familie anzuschließen.“

Quelle: Sony Interactive Entertainment

