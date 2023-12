PS Store-Sale: Tausende Angebote für PS4 und PS5 zum Jahresabschluss

Der neuste Sale im PlayStation Store hat es in sich. Mehr als 4.500 Produkte wurden im Preis gesenkt, darunter ältere und neuere Spiele, Editions und Erweiterungen. Die Preise gelten bis zum 6. Januar 2024.

Sony lässt das Jahr im PlayStation Store mit einem Mega-Sale ausklingen. Eine Übertreibung ist die Formulierung nicht. Denn mehr als 4.500 Angebote sind gelistet, sodass für ziemlich jeden Spieler etwas dabei sein dürfte.

Der Holiday-Sale setzt sich nicht nur aus alten Schinken zusammen. Auch viele neue Spiele sind dabei. Als Beispiel kann das Ende Oktober veröffentlichte “Alan Wake 2” genommen werden, das dank eines 20-Prozent-Rabattes für 47,99 statt 59,99 Euro im Angebot ist.

Ebenfalls recht neu ist “Assassin’s Creed Mirage”. Hier werden 34,99 statt 49,99 Euro fällig, was einem 30-Prozent-Rabatt entspricht. Auch die höherpreisigen Editions sind im Sale. Oder wie wäre es mit “Hogwarts Legacy”, das zu den erfolgreichsten Games des Jahres gehört? Hier sorgt ein 50-Prozent-Rabatt für einen Preis von 37,49 Euro. Die PS4-Version kann sogar für 34,99 Euro mitgenommen werden.

Elden Ring, Baldur’s Gate 3, God of War

“God of War Ragnarök” bekam gerade erst den kostenlosen “Valhalla”-DLC spendiert, der die Geschichte fortsetzt. Kostenlos ist das zugrundeliegende Spiel zwar nicht, aber für 49,59 Euro im Angebot. Für die Disk-Version werden bei Amazon momentan nur 44,99 Euro fällig.

Einen 50-Prozent-Rabatt bekam “Elden Ring” verpasst. Hier sind es 35,99 statt 59,99 Euro. Das Remake von “Resident Evil 4” kostet 30,09 statt 69,99 Euro. Der Titel ist nicht zuletzt für Besitzer des PS VR2-Headsets interessant, da das Horrorerlebnis kürzlich einen entsprechenden VR-Modus erhielt.

Zum Thema – Avatar Frontiers of Pandora: PS5-Version als Limited Edition im Sale

“Baldur’s Gate 3” ist ebenfalls ein Teil des Holiday-Sales. Mit 10 Prozent fällt der Rabatt aber vergleichsweise niedrig aus. 62,99 Euro sind am Ende für das Game of the Year zu zahlen.

Das Remake von “The Last of Us” bekommt ihr für 49,59 statt 79,99 Euro. “The Witcher 3: Wild Hunt” kann für 8,99 statt 29,99 Euro mitgenommen werden. “It Takes Two” fliegt im Januar aus der Extra-Bibliothek und kann aktuell zum Preis von 9,99 statt 39,99 gekauft werden.

Wie anfangs erwähnt umfasst der Holiday-Sale mehr als 4500 Angebote, darunter Spiele, Editions, Content-Pässe und Erweiterungen. Nachfolgend gelangt ihr direkt zur Übersicht im Webstore des PlayStation Networks.

Habt ihr in der umfangreichen Übersicht ein besonderes Angebot entdeckt, das ihr anderen Spielern empfehlen könnt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Spieler, denen die regelmäßig bereitgestellten PlayStation Plus-Spiele genügen, bekamen gestern neues Futter. Unsere Übersicht zu den Extra/Premium-Neuzugängen für Dezember öffnet sich nach einem Klick auf den Link. Ebenfalls stehen seit Anfang des Monats die Essential-Neuzugänge parat.

