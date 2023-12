God of War Ragnarök: Valhalla-DLC und Update 5.01 stehen zum Download bereit

Nach der offiziellen Enthüllung auf den The Game Awards 2023 steht der „Valhalla“-DLC zu „God of War: Ragnarök“ ab sofort zum Download bereit und kann von allen Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden.

Der „Valhalla“-DLC ist sowohl auf der PS4 als auch der PS5 verfügbar und versteht sich spielerisch als ein Rougelite-Modus, in dem der Protagonist Kratos seine Fähigkeiten im Kampf unter Beweis stellt. Offiziellen Angaben zufolge umfasst der „Valhalla“-DLC fünf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Somit kommen sowohl Neulinge als auch erfahrene Spielerinnen und Spieler auf ihre Kosten. Solltet ihr auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sein, werdet ihr in „Valhalla“ ebenfalls fündig.

Laut Game-Director Mihir Sheth bietet der Roguelite-Modus nämlich eine Challenge, die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad selbst von den Entwicklern nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Auch Trophäen und Story-Content enthalten

Die Trophäen-Jäger unter euch kommen ebenfalls auf ihre Kosten und dürfen sich auf neue Erfolge freuen, die darauf warten, von euch freigeschaltet zu werden. Zudem bestätigte Sheth auf Nachfrage eines Nutzers, dass es sich bei „Valhalla“ um einen Epilog zu den Geschehnissen von „God of War: Ragnarök“ handelt, der frische Story-Inhalte bietet.

„Begib dich mit Kratos nach Valhalla auf eine zutiefst persönliche und nachdenkliche Reise in eine Zukunft, die er nie für möglich gehalten hätte. Meistere die Herausforderungen von Geist und Körper in einem Abenteuer, das die geliebten Kämpfe aus God of War Ragnarök mit brandneuen, vom Roguelite-Genre inspirierten Elementen verbindet“, so die offizielle Beschreibung des Gratis-DLCs weiter.

Ergänzend zum „Valhalla“-DLC veröffentlichten die Santa Monica Studios das Update auf die Version 5.01, das allerdings nur kleine Anpassungen an „God of War: Ragnarök“ vornimmt. Zum einen behoben die Entwickler das Problem, das dazu führte, „dass das Banner des Draupnir-Speers nicht mehr aufgewertet aussah, wenn es im Transmog verwendet wurde“.

Des Weiteren korrigiert der kleine Patch einen Fehler, „durch den die Taillenrüstung Flawless Berserker keinen leuchtenden Effekt hatte“.

„God of War: Ragnarök“ ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

