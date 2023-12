God of War Ragnarök – Valhalla: Download-Größe, Trophäen und Story-Inhalte bestätigt

Mit „Valhalla“ bekommen die Spielerinnen und Spieler von „God of War: Ragnarök“ heute einen kostenlosen DLC spendiert, mit dem die Entwickler der Santa Monica Studios für frischen Wind sorgen möchten.

Spielerisch versteckt sich hinter „Valhalla“ ein Rougelite-Modus, der auf seinem höchsten Schwierigkeitsgrad mit einer Herausforderung lockt, die selbst die Entwickler bisher nicht meistern konnten. Kurz vor dem Release von „Valhalla“ erreichten uns weitere Details zum Gratis-DLC von „God of War: Ragnarök“.

Zum einen nannte „PlayStation Game Size“ die Download-Größe von „Valhalla“. Diese liegt auf der PS5 bei 7,67 Gigabyte. Des Weiteren wies Mihir Sheth, der Game-Director des DLCs, darauf hin, dass „Valhalla“ mit einer Trophäen-Unterstützung versehen wurde.

Diese bezieht sich allerdings nicht auf das Hauptspiel und hat somit keinerlei Einfluss auf das Freischalten der Platin-Trophäe.

Ein Epilog zu den Geschehnissen des Hauptspiels

Auch zur Kritik eines Nutzers, dass es sich bei „Valhalla“ um einen reinen Roguelite-Modus ohne Story-Inhalte handelt, bezog Sheth Stellung. Ohne näher ins Details zu gehen, versprach Sheth, dass wir es beim kostenlosen DLC mit einem Epilog zu tun haben, der nach den Geschehnissen des Hauptspiels von „God of War: Ragnarök“ angesiedelt ist.

In der offiziellen Beschreibung des DLCs heißt es dazu ebenfalls wenig konkret: „Kratos wird nur in Begleitung von Mimir an die geheimnisvollen Küsten von Valhalla gebracht und dringt in deren unbekannte Tiefen ein, um innere Prüfungen zu überwinden und sich den Echos seiner Vergangenheit zu stellen.“

Ein frisch veröffentlichtes Video, das euch weitere Details und Eindrücke zum „Valhalla“-DLC liefert, findet ihr hier.

„God of War: Ragnarök ist seit dem November des vergangenen Jahres für die PS4 und die PS5 erhältlich. Wie Sony Interactive Entertainment vor wenigen Tagen bestätigte, verkaufte sich das gefeierte Action-Feuerwerk in rund einem Jahr mehr als 15 Millionen Mal.

