God of War Ragnarök: Ein voller Erfolg – Verkaufszahl erreicht nächsten Meilenstein

“God of War Ragnarök” gehört zwar nicht zu den neusten Spielen auf dem Markt. Doch das 2022 veröffentlichte Kratos-Abenteuer war eines der großen Themen der nächtlichen Game-Awards-Verleihung.

Mit “Vallhalla” kam es zur Ankündigung einer Download-Erweiterung, die einiges an Inhalten zu bieten hat und bereits am 12. Dezember 2023 den PlayStation Store erobert. Einen ersten Trailer können sich Spieler in dieser Meldung anschauen.

God of War Ragnarök-Verkaufszahl bekannt

Der Ankündigung bei The Game Awards 2023 folgte ein umfangreicher Artikel auf dem offiziellen PlayStation Blog, in dem Grace Orlady, Sr. Community Manager bei Santa Monica Studio, ergänzende Informationen zu “God of War Ragnarök: Vallhalla” verrät.

Doch gleich im ersten Satz erfolgt eine Angabe zum bisherigen Erfolg: So hat sich „God of War Ragnarök“ bis zum 19. November 2023 auf PS4 und PS5 mehr als 15 Millionen Mal verkauft.

Schon in der ersten Woche kam das Kratos-Abenteuer auf 5,1 Millionen Verkäufe, womit der Titel zur damals größten Veröffentlichung der PlayStation Studios wurde und auch innerhalb der Reihe einen Rekord aufstellen konnte. Im Fall des ebenfalls erfolgreichen “Marvel’s Spider-Man 2” wurde dieser Meilenstein erst nach elf Tagen angekündigt.

Innerhalb von drei Tagen brachte es “God of War Ragnarök” auf 3,1 Millionen Verkäufe. Zum Vergleich: “Marvel’s Spider-Man 2” brauchte für 2,5 Millionen Verkäufe nur 24 Stunden.

Im Februar 2023 war von elf Millionen abgesetzten “God of War Ragnarök”-Exemplaren die Rede. Das verdeutlicht, dass der Titel auch nach der verkaufsstarken Launch-Phase reichlich Zugkraft besitzt. Mit “Vallhalla” gibt es fortan einen weiteren Kaufanreiz.

“God of War Ragnarök: Valhalla” ist ein Epilog, der am Hauptspiel anknüpft und die Reise von Kratos fortsetzt. Der Protagonist wagt sich in Begleitung von Mimir an das geheimnisvolle Ufer von Walhall, “um sich den Prüfungen in seinem Inneren und den Echos seiner Vergangenheit zu stellen”. Weitere DLC-Informationen sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

