Marvel’s Spider-Man 2: Ein durchschlagender Erfolg – Sony nennt erste Verkaufszahlen

Man musste sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorhersagen zu können, dass es sich bei „Marvel’s Spider-Man 2“ um den größten PS5-Titel des Weihnachtsgeschäfts handeln wird.

Nachdem uns heute Vormittag bereits Berichte über einen erfolgreichen Launch in Großbritannien erreichten, veröffentlichte Sony nun die ersten offiziellen Verkaufszahlen. Wie das Unternehmen bekannt gab, verkaufte sich „Marvel’s Spider-Man 2“ in den ersten 24 Stunden nach dem Release satte 2,5 Millionen Mal.

Damit gehört das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales nicht nur schon jetzt zu den erfolgreichsten Titeln des Videospieljahres 2023.

Gleichzeitig spricht Sony vom schnellstverkauften Titel in der Geschichte der PlayStation Studios.

Ergänzend zur Enthüllung der Verkaufszahlen gaben die Entwickler bekannt, dass bereits an Updates gearbeitet wird, mit denen diverse gemeldete Bugs aus der Welt geschafft werden. Darunter auch ein kurioser Fehler, den die Spielerinnen und Spieler in der Wohnung von Miles Morales entdeckten. Bekanntermaßen stammen Miles und seine Familie aus Puerto Rico.

Das ursprüngliche Vorhaben der Entwickler sah vor, eine Fahne des US-amerikanischen Außengebiets im Appartment von Miles Morales zu platzieren. Dummerweise sehen sich die Flaggen von Puerto Rico und Kuba recht ähnlich. Dies führte zu einer Verwechslung seitens der verantwortlichen Grafiker, die Miles‘ Wohnung kurzerhand mit einer kubanischen Fahne versahen.

Auf Nachfrage eines Nutzers bestätigte Insomniac Games, dass dieser Fehler in einem der nächsten Updates behoben wird. „Eine Lösung dafür wird kommen“, kündigte Marketing-Director James Stevenson an. Termine für kommende Updates zu „Marvel’s Spider-Man 2“ nannte Insomniac Games allerdings noch nicht.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien Ende letzter Woche exklusiv für die PlayStation 5. Solltet ihr eure Kaufentscheidung noch nicht getroffen haben, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test, warum wir es hier mit einem der besten Spiele des Jahres zu tun haben.

Great news, Spidey fans — Marvel’s #SpiderMan2PS5 has sold more than 2.5 million copies in the first 24 hours. Thanks for making this a high-flying launch! pic.twitter.com/k3KdioW6x7

— PlayStation (@PlayStation) October 23, 2023