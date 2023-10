Marvel’s Spider-Man 2: Übernahm mit einer kostspieligen Werbung die Las Vegas Sphere

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ erschien in dieser Woche einer der größten Titel des Jahres 2023 exklusiv für die PS5. Um das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales zu bewerben, scheuten die Verantwortlichen von PlayStation offenbar keine Kosten.

So griff das Unternehmen im Zuge seiner Marketingkampagne auf die im US-amerikanischen Paradise angesiedelte Las Vegas Sphere zurück. Die PR-Abteilung von PlayStation nutzte diese, um mit Szenen aus dem Spiel auf den Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ in dieser Woche aufmerksam zu machen. Ein alles Andere als günstiger Spaß.

Die Las Vegas Sphere einen Tag lang zu mieten, schlägt nämlich mit einem Betrag von stattlichen 450.000 US-Dollar zu Buche. Bei PlayStation handelte es sich übrigens nicht um die einzige Videospielgröße, die die Las Vegas Sphere kürzlich zu Marketingzwecken anmietete.

Nur einen Tag vor der „Marvel’s Spider-Man 2“-Werbung nutzte Xbox die Las Vegas Sphere, um mit einem „Power your Dreams“-Trailer Lust auf die Xbox Series X/S zu machen.

Die Las Vegas Sphere (offiziell: Sphere at The Venetian Resort) wurde am 29. September 2023 nach fünf Jahren Bauzeit mit einem Konzert der Band U2 eingeweiht. Mit einem Durchmesser von 157 Metern und einer Außenfläche von knapp 81.300 Quadratmetern haben wir es bei der Las Vegas Sphere mit dem größten kugelförmigen Gebäude der Welt zu tun.

Bestückt wurde das beeindruckende Bauwerk mit 57,6 Millionen Leuchtdioden, die für 1,2 Millionen Bildpunkte und somit die größte LED-Wand der Welt sorgen. Entsprechend hoch ist der Stromverbrauch. Laut der verantwortlichen Betreiberfirma beläuft sich der Energiehunger auf etwa 96 Gigawattstunden jährlich. Ähnlich viel Strom verbraucht eine Kleinstadt mit mehreren tausend Einwohnern.

Allerdings betonen die Betreiber, dass sie 70 Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen möchten. In diesem Fall aus Solarstrom. Unter dem Strich verschlang der Bau der Las Vegas Sphere Kosten in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar.

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

