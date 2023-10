Marvel’s Spider-Man 2: Was bisher geschah – Trailer fasst die Vorgeschichte zusammen

Am heutigen Freitag veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games den Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ exklusiv für die PS5.

Passend dazu stellte PlayStation einen Story-Trailer zur Verfügung, der die bisherigen Ereignisse aufgreift und für euch zusammenfasst. Somit spricht der Trailer zum einen diejenigen unter euch an, die den ersten Teil oder „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ nicht gespielt haben sollten.

Gleichzeitig kann das Video natürlich genutzt werden, um die eigenen Erinnerungen an die bisherige Geschichte aufzufrischen.

So fasst der Story-Trailer die wichtigsten Ereignisse, die zu den Geschehnissen in „Marvel’s Spider-Man 2“ führten, in knapp drei Minuten zusammen.

Zwei spielbare Helden und durchtriebene Schurken

Zu den spielerischen Neuerungen, die „Marvel’s Spider-Man 2“ zu bieten hat, gehören die beiden spielbaren Helden. So übernehmt ihr die Kontrolle über Peter Parker oder Miles Morales und könnt zwischen den beiden Helden hin- und herschalten. In ihrem neuen Abenteuer sehen sich die beiden Helden mit den Plänen durchtriebener Schurken konfrontiert.

Eine wichtige Rolle spielt in der Geschichte beispielsweise der mächtige Venom, der in „Marvel’s Spider-Man 2“ seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Auch auf ein Widersehen mit dem Jäger Kraven solltet ihr euch einstellen. Als Schauplatz der Geschehnisse fungiert einmal mehr die US-Metropole New York City, die laut Insomniac Games authentisch nachgebildet wurde.

Wie sich den ersten technischen Analysen entnehmen ließ, machten die Entwickler regen Gebrauch von den Möglichkeiten der schnellen PS5-SSD. Dies macht sich unter anderem an den kaum vorhandenen Ladezeiten bemerkbar. Beispielsweise ist es in „Marvel’s Spider-Man 2“ ohne spürbare Verzögerung möglich, mittels der Schnellreise an einen anderen Ort von New York City zu springen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist ab sofort für die PS5 erhältlich. Derzeit arbeitet Insomniac Games an zwei weiteren Features, die im Optimalfall noch 2023 nachgereicht werden.

Zum einen haben wir es hier mit dem New Game Plus-Modus zu tun. Hinzukommt eine Funktion, die es euch ermöglicht, abgeschlossene Mission ein weiteres Mal zu spielen.

