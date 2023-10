Marvel’s Spider-Man 2: Gesamtpaket ist bemerkenswert ausgefeilt – Technikanalyse

Sony und Insomniac Games schicken “Marvel’s Spider-Man 2” in dieser Woche in das Rennen um das beste Spiel des Weihnachtsgeschäftes.

Und die Chancen stehen gut. Auf Metacritic wurden rund 120 Reviews zusammengetragen und sorgen für einen Metascore von 91. Damit ist “Marvel’s Spider-Man 2” deutlich besser bewertet als der Vorgänger aus dem Jahr 2018 und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, das 2020 folgte.

Nichts anderes kommt dem nahe

Unseren Test zum neuen Abenteuer der Superhelden könnt ihr euch hier durchlesen. Mehr auf den technischen Aspekt gehen die Experten von Digital Foundry ein, die sich vor allem der Raytracing-Unterstützung widmeten.

Das Raytracing-Fazit zuerst: “Meiner Meinung nach ist es das beste Beispiel für ray-traced Reflexionen, das man in einem Open-World-Konsolenspiel ab 2023 finden kann. Nichts anderes kommt dem nahe“, so John Linnemann von Digital Foundry.

“Marvel’s Spider-Man 2” setzt auf Leistungs- und Qualitätsmodi, die laut Digital Foundry eine stabile Bildrate liefern. Ebenso gibt es Optionen für 60Hz- oder 120Hz-Ausgaben, wobei die 120Hz-Ausgabeeinstellung zusätzlich zum Standard-Qualitätsmodus mit 30fps einen Qualitätsmodus mit 40fps freischaltet.

Marvel’s Spider-Man 2 kaufen Amazon Media Markt

Beide Qualitätsmodi nutzen eine flexible Auflösungsskala, die von 1440p bis hin zu 4K reicht. Im Performance-Modus werden flüssige 60 Bilder pro Sekunde und variable Auflösungen zwischen 1008p und 1440p geboten. Insomniacs temporale Injektion kommt dabei zur Reduzierung von Aliasing-Effekten zum Einsatz.

Hinzu kommen drei maßgeschneiderte VRR-Modi, die eine ausgeglichene sowie unbeschränkte Darstellung gewähren bzw. VRR auf Aus stellen lassen. Smooth (die ausgeglichene Version) nutzt VRR im Wesentlichen zur Glättung der Darstellung unter Beibehaltung der Bildratenbegrenzung, während die unbeschränkte Version (uncapped) die Bildrate frei laufen lässt.

Dies bedeutet, dass die Anzahl der Bilder pro Sekunde im Leistungsmodus über 60 FPS liegen kann, laut Digital Foundry gewöhnlich zwischen 65 und 80 FPS, während sie im Qualitätsmodus üblicherweise bei 40 bis 60 FPS liegt. Im unbeschränkten Modus könne die Auflösung des Spiels auf ein absolut minimales Niveau von 936p sinken, allerdings werde dieser Wert in anderen Modi nicht erreicht.

Das Gesamtpaket ist bemerkenswert

Doch nicht nur die Raytracing- und VRR-Implementierung sorgte bei Digital Foundry für Begeisterung. Auch in anderen Bereichen konnte Insomniac Games deutlich zulegen, beispielsweise bei den Innenräumen und Anzügen.

Laut der Tech-Publikation ist die Technologie, die in “Marvel’s Spider-Man 2” verwendet wird, herausragend und stellt eine gelungene Weiterentwicklung der vorherigen Spiele von Insomniac dar.

“Wenn du also auch ein Fan der Spinne bist und zufällig eine PS5 besitzt, wirst du dich freuen. Das Spiel ist großartig, die Technik ist beeindruckend und das Gesamtpaket ist bemerkenswert ausgefeilt. Es war ein schwieriges Jahr für große Spieleveröffentlichungen, was den Feinschliff angeht. Aber Insomniac hat mit Spider-Man 2 alles richtig gemacht”, so Linnemann abschließend.

Den kompletten Bericht von Digital Foundry zu “Marvel’s Spider-Man 2” könnt ihr hier durchwühlen. Unterhalb dieser Zeilen ist das dazugehörige Analyse-Video eingebettet und zeigt einige Raytracing-Beispiele.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

“Marvel’s Spider-Man 2” kommt am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Nachfolgend wird die Technik beleuchtet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren