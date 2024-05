Yu-Gi-Oh!: Mit der 25th Anniversary Rarity Collection II ist jetzt das beste Set des Jahres erhältlich

Konami feiert noch immer fleißig den 25. Geburtstag des „Yu-Gi-Oh!“-Kartenspiels und veröffentlicht nun mit der 25th Anniversary Rarity Collection II das beste Set des Jahres und den Nachfolger des wohl besten Sets aller Zeiten. Aufgrund des enormen Erfolgs des Vorgängers enthält auch der zweite Teil der Sammlung zahlreiche Nachdrucke hochkarätiger Karten, die sowohl Anime-Fans und Sammler als auch Competitive-Spieler gleichermaßen ansprechen.

Egal ob ihr einigen eurer Lieblingskarten ein Rarity-Upgrade spendieren, eure eigene Kollektion aufstocken oder euer Deck verstärken möchtet, hier werdet ihr definitiv fündig. Diesmal enthalten die Booster statt fünf übrigens satte neun Karten!

Wichtige Yu-Gi-Oh!-Karten endlich wieder verfügbar

In der 25th Anniversary Rarity Collection II erwarten euch insgesamt 79 Karten, die alle in jeweils sieben Seltenheitsstufen verfügbar sind, von der „normalen“ Super Rare bis hin zur begehrten Quarter Century Secret Rare. Mit dabei sind etwa Platinum Rares, Ultimate Rares und Collector’s Rares im Prismatic-Stil. Wenn eure Karten also ein echter Blickfang sein sollen, sowohl in eurem Deck als auch in eurem Ordner, dürfte diese Sammlung eine kleine Schatzkiste für euch sein.

Doch welche Karten warten nun in der Rarity Collection II auf euch? Wie bereits im Vorgänger hat Konami auch hier eine breite Palette verschiedener „Yu-Gi-Oh!“-Karten zusammengetragen, die über die Jahre ziemlich kostspielig geworden sind. Hierzu zählen beispielsweise nützliche Hand Traps wie „Kauz & Schlossvogel“, „D.D. Krähe“ oder auch „Geistertrauernde und Mondeskälte“ und „Geisteroger und Schneehase“ sowie „Fantastischer Drache Phantazmei“.

Die spielstarke Hand Trap „Kauz & Schlossvogel“ erhält einen Reprint“ und das sogar mit einem Alternativen Artwork!

Hinzukommen weitere nützliche Staples, also spielstarke Karten, die sich in wirklich jedem Deck richtig gut machen. Die Link-Monster „Apollousa, Bogen der Göttin“, „I:P Maskerena“ und „Zugangskodier-Sprecher“ sind beispielsweise großartige Karten, die euer eigenes Feld stärken und im letzteren Fall sogar Spiele entscheiden können. Mit der Konter-Falle „Feierliches Urteil“ und der Schnellzauberkarte „Auslöschungsinformant“ erhalten zudem mächtige Karten einen Reprint.

Doch auch andere Zauber- und Fallenkarten, die in der „Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Rarity Collection II“ eine Neuauflage spendiert bekommen, können sich sehen lassen. „Buch des Mondes“, „Kosmoszyklon“, „Topf der Gegensätzlichkeit“ sowie „Zwillings-Twister“ sind immer mal wieder in Competitive-Duellen zu sehen und sind gute Optionen für euer Side Deck.

Kurzum: Wenn ihr euer Deck noch stärker machen möchtet, seid ihr hier genau richtig.

Liebe für Dunkler Magier und Blauäugiger W. Drache

Darüber hinaus dürfen selbstverständlich Karten nicht fehlen, die auf den „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serien basieren. Vor allem Fans von Yugi Muto und Seto Kaiba dürfen sich freuen, denn zu „Dunkler Magier“ und „Blauäugiger W. Drache“ enthält die Kollektion einige tolle Karten. Alle, die es mit dem König der Spiele halten, bekommen eine neue Chance, sich das begehrte Effekt-Monster „Seelen der Magier“ sowie das mächtige Ritual-Monster „Illusion des Chaos“ zu sichern.

Auch Yugis „Schweigsamer Magier“ ist in der „25th Anniversary Rarity Collection II“ enthalten.

Außerdem könnt ihr in der „Rarity Collection II“ wieder das starke Fusions-Monster „Rotäugiger dunkler Dragoner“ in die Finger bekommen. Nach ihrer Generalüberholung im letzten Hauptset „Legacy of Destruction“ feiern zudem Yugis klassische Karten „Schweigsamer Magier“ und „Schweigsamer Schwertkämpfer“ ein Comeback. Zu ihnen gesellt sich noch die ikonische Zauberkarte „Gold-Sarkophag“ aus Yugis Duell gegen den Pharao.

Wo Yugi ist, ist bekanntlich sein ewiger Rivale Seto Kaiba nicht weit. Im neuen Reprint-Set sind einige Varianten des legendären „Blauäugigen W. Drachen“ enthalten. Genauer sind die zwei Effekt-Monster „Blauäugiger alternativer weißer Drache“ und „Blauäugiger Jetdrache“ sowie das Synchro-Monster „Blauäugiger Geisterdrache“ in der neuen Kartensammlung enthalten.

Konami hat uns freundlicherweise ein Display der „Rarity Collection II“ zugeschickt. Zu unseren besten Pulls aus dem neuen Set gehören sicherlich „I:P Maskerena“ sowie „Kauz & Schlossvogel“ als Prismatic Ultimate Rares und „Törichtes Begräbnis“ sowie „Topf der Gegensätzlichkeit“ als Quarter Century Secret Rares.

„Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Rarity Collection II“ ist seit dem 23. Mai 2024 im Handel erhältlich. Die erste „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serie könnt ihr euch indes bei Amazon Prime Video im Stream ansehen. Außerdem hat Publisher KSM Anime alle 224 Episoden der Anime-Show in Deutschland auf zehn Volumes auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

