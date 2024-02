Yu-Gi-Oh!: Neues Set Battles of Legend Chapter 1 überzeugt mit tollen Reprints

Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des jüngsten Hauptsets „Phantom Nightmare“ ist mit „Yu-Gi-Oh! – Battles of Legend: Chapter 1“ schon ein neues Set erhältlich. Dieses enthält einige tolle Reprints von noch immer gefragten Karten, die in den letzten Jahren ziemlich teuer geworden sind. Solltet ihr an einigen dieser Karten interessiert sein, habt ihr nun also die Chance, diese endlich eurer Sammlung oder euren Decks hinzufügen zu können.

Eine begehrte Utopia-Version neu aufgelegt

Die „Battles of Legend“-Sets enthalten oft Karten, die an die Anime-Serien der Franchise angelehnt sind. Darüber hinaus sind darin in der Regel Neuauflagen gefragter Karten enthalten. Bei „Chapter 1“ betrifft dies Reprints/Nachdrucke der Sets „Battles of Legend: Light’s Revenge“, „Battles of Legend: Relentless Revenge“, „Battles of Legend: Hero’s Revenge“ und „Battles of Legend: Armageddon“. Gewissermaßen das Kronjuwel des Sets ist die Neuauflager von Utopia.

Das Boss-Monster von „Yu-Gi-Oh! Zexal“-Protagonist Yuma Tsukumo ist noch immer eine der beliebtesten und sicherlich auch besten XYZ-Karten. Im Laufe der Jahre hat die Karte aufgrund ihrer Beliebtheit zahlreiche Reprints in unterschiedlichen Raritäten und mit verschiedenen Artworks erhalten. Die Version aus „Battles of Legend: Chapter 1“ sticht jedoch heraus, denn sie ist insbesondere für Fans der „Zexal“-Anime-Serie ein tolles Sammlerstück.

Diesmal könnt ihr „Nummer 39: Utopia“ als Ultra Rare und Silver Ultra Rare in der „Astralschrift“-Version ergattern. Astral ist Yumas außerirdischer Freund und Mentor in der Anime-Serie, der aus der Astralwelt stammt. Im Laufe der „Zexal“-Serie müssen unsere beiden Helden „Nummer-Monster“ sammeln, um so Astrals verlorene Erinnerungen zurückzuerlangen. Nach „Battles of Legend: Armageddon“ ist dies eine neue Chance, diese begehrte Version der Karte zu ergattern!

„Nummer 39: Utopia“ in der „Astralschrift“-Variante ist definitiv die begehrteste Karte des Sets und eine, die sich toll in jeder „Yu-Gi-Oh!“-Sammlung macht!

Doch natürlich könnt ihr euch abseits des mächtigen XYZ-Monstern noch auf weitere schöne Karten freuen. Als Promokarten in „Limitierter Auflage“ habt ihr beispielsweise die Chance auf das starke Link-Monster „Schwarz Glänzender Soldat – Soldat des Chaos“ sowie die „HELD“-Monster „Elementar-HELD Absoluter Nullpunkt“ oder auch „Elementar-HELD Stratos“. Das Synchro-Monster „Cyber-Hiebharpyie“ hätte derweil sicherlich Mai Valentine gerne in ihrem Deck gehabt.

Zusätzlich zu den Promokarten in Secret Rare enthält jede „Battles of Legend: Chapter 1“-Box zudem einen Sammler-Würfel. Jeder davon kommt im Design eines beliebten Monsters daher, etwa von Cyber Drache (lila), Elementar-HELD Stratos (grün) oder auch dem Urteilsdrachen (weiß).

Ein HELD lebt

Davon einmal abgesehen, dürften insbesondere Old School-Fans mit dem Set auf ihre Kosten kommen, denn besonders prominent in „Battles of Legend: Chapter 1“ vertreten sind diverse „HELD“-Karten. „Elementar-HELD“-Karten hat bekanntlich vor allem „Yu-Gi-Oh! GX“-Protagonist Jaden Yuki gerne in seinen Duellen eingesetzt. Außerdem verdankt er ihnen natürlich auch so manchen Sieg in einigen seiner besten Duelle im Laufe der Anime-Serie.

Jaden vertraut in „Yu-Gi-Oh! GX“ vor allem auf seine „HELD“-Monster und Yubel.

Darüber hinaus sind noch allerlei weitere „HELD“-Karten im Set enthalten. Hierzu gehören zum Beispiel „Schicksals-HELD“-Monster, die Aster Phoenix in „Yu-Gi-Oh! GX“ sowie „Yu-Gi-Oh! ARC-V“ genutzt hat. Außerdem dürft ihr euch auf Support für „Xtra-HELD“ und „Visions-HELD“ freuen.

Da wir gerade schon bei Jaden waren: Sein Monster Yubel, das mit „Phantom Nightmare“ zu einem eigenen Thema ausgebaut wurde, erhält in „Battles of Legend: Chapter 1“ dringend benötigte Reprints. Die drei alten „Yubel“-Monsterkarten sind inzwischen nur noch schwer zu bekommen und dementsprechend oft auch nicht mehr allzu günstig. Jetzt habt ihr die Chance, „Yubel“, „Yubel – Terrorinkarnation“ und „Yubel – Der ultimative Albtraum“ zu erhalten.

Zu den anderen tollen Reprints, die ihr im Set ergattern könnt, zählen des Weiteren verschiedene „Kaiju“-Monster, das Pendel-Monster „Chaos-Imperator, der Drache des Armageddon“, „Nummer 90: Galaxieaugen-Photonenherr“ sowie verschiedene „Lichtverpflichtete“-Monster, unter anderem „Minerva“. Ihr merkt also schon, dass in „Battles of Legend: Chapter 1“ einiges drinsteckt, mit dem ihr euer Deck oder auch eure Sammlung aufstocken könnt.

Konami hat uns freundlicherweise pünktlich zum Release zwei „Yu-Gi-Oh! – Battles of Legend: Chapter 1“-Boxen zugeschickt und natürlich möchten wir euch unsere Pulls nicht vorenthalten. Zu den besten Karten, die wir daraus ziehen konnten, zählen sicherlich die beiden Kaijus „Dogoran“ und „Jizukiru“, „Gimmick-Marionette Albtraum“ und „Yubel – Terrorinkarnation“. Unser Anime-Fan-Herz schlug dafür besonders bei „Cyber Drache“ und „Elementar-HELD Stratos“ mit alternativen Artworks sowie Duke Devlins Boss-Monster „Orgoth der Unbarmherzige“ höher.

„Yu-Gi-Oh! – Battles of Legend: Chapter 1“ ist seit dem 22. Februar 2024 im Handel erhältlich. Verschiedene „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serien könnt ihr euch beispielsweise bei Crunchyroll oder auch Prime Video im Stream anschauen. Darüber hinaus veröffentlichte KSM Anime diverse „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Ableger hierzulande auf Blu-ray und DVD.

