Yu-Gi-Oh!: Das neue 2-Player Starter Set ist ein toller Einstiegspunkt für Neulinge

Ihr liebäugelt schon länger damit, das „Yu-Gi-Oh!“-Trading-Card-Game zu lernen? Oder ihr habt früher die Anime-Serie(n) geschaut und möchtet nun eure Spielkenntnisse von damals auffrischen? Dann dürfte das neue 2-Player Starter Set von Konami eine gute Möglichkeit sein, endlich die Grundlagen des Kartenspielhits von Grund auf zu erlernen oder eure im Laufe der Jahre etwas eingestaubte Liebe zum TCG neu zu entfachen.

Wir haben uns das neue Set genau für euch angeschaut und verraten euch nachfolgend, was euch dieses bietet und was ihr davon erwarten könnt.

Zeit für ein Duell!

Im 2-Player Starter Set sind zwei Decks enthalten, wobei sich jedes davon auf eine Beschwörungsmechanik fokussiert. In der ansprechend designten Box enthalten sind ein Synchro-Deck und ein XYZ-Deck. Beides sind zwar keine topaktuellen Mechaniken mehr, doch sie sind noch immer im Spiel sehr relevant. Anime-Fans dürften Synchro noch aus „Yu-Gi-Oh! 5D’s“ kennen, während XYZ vor allem in „Yu-Gi-Oh! Zexal“ prominent vertreten war.

Allerdings solltet ihr direkt drauf los spielen, denn neben den zwei Decks befindet sich in der Box außerdem noch ein 64 Seiten langes Comicheft. Dieses solltet ihr gemeinsam mit eurem Mitspieler aufmerksam lesen, denn es führt euch durch ein durchchoreographiertes Duell. In dessen Verlauf wird euch unter anderem erklärt, wie Monster beschworen werden, wie Kämpfe ablaufen können und wie Zauber- sowie Fallenkarten funktionieren.

Zunächst hangelt ihr euch hier wirklich an den Grundlagen des „Yu-Gi-Oh!“-Trading-Card-Games entlang und bekommt diese anschaulich erklärt. Im späteren Verlauf folgen dann bereits fortgeschrittene Spielzüge. Diese umfassen vor allem Spezialbeschwörungen, etwa der beiden mächtigen Boss-Monster Mannadium Prime-Heart (Synchro) und Göttliches Arsenal AA-Zeus – Himmelsdonner (XYZ), Schnelleffekte und Effektketten.

Neulinge vs. erfahrene Yu-Gi-Oh!-Spieler

Das 2-Player Starter Set habe ich für euch natürlich auch in der Praxis erprobt und zwar mit einem Freund, der zwar früher schon ab und an die Anime-Serie geschaut, allerdings nie das Trading-Card-Game gespielt hat. Dementsprechend besaß er kein allzu großes Wissen um die Regeln des Kartenspiels. Gemeinsam haben wir das im Comicheft beschriebene Duell nachgespielt, um zu schauen, ob die Grundlagen gut verständlich vermittelt werden.

Am Ende unseres kleinen Duells hat er mir verraten, dass er wirklich Spaß damit hatte und das Gefühl bekam, zumindest die Basics sehr gut verstanden zu haben. Bei den gegen Ende des Comichefts beschriebenen fortgeschrittenen Spielzügen müsste er die Karten im Synchro-Deck, mit dem er gespielt hat, allerdings erst einmal besser kennenlernen. Insgesamt habe er sich dank der ausführlichen und verständlichen Beschreibungen im Comicheft gut aufgehoben gefühlt und steht weiteren „Yu-Gi-Oh!“-Duellen deshalb offen gegenüber und möchte gerne mehr spielen.

Doch wie kommt das 2-Player Starter Set bei fortgeschrittenen Spielern an? Ein anderer Freund von mir spielt sehr gerne kompetitiv und betrachtet das Set somit aus einer anderen Perspektive. Wie andere erfahrenere Spieler freut er sich über ein paar gute Karten wie Zeus, die in der Box enthalten sind. Dennoch sind seiner Ansicht nach zu viele Old-School-Karten mit dabei, die neuen Spielern kein realistisches Bild davon vermitteln könnten, wie Duelle im aktuellen Format tatsächlich ablaufen würden. Hier hat Konami in seinen Augen deshalb Potential verschenkt, um auch fortgeschrittene „Yu-Gi-Oh!“-Spieler ins Boot zu holen.

Im Laufe seiner mehr als 20-jährigen Geschichte ist das „Yu-Gi-Oh!“-Trading-Card-Game zusehends komplexer geworden. Dies ist ein Grund dafür, weshalb es Neulingen schwer fallen kann, einen Einstiegspunkt zu finden. Einen solchen bekommen interessierte Anfänger nun mit dem 2-Player Starter Set. Im Rahmen des vorgegebenen Beispielduells werden anschaulich die wichtigsten Grundlagen spielerisch verständlich vermittelt.

Es ist ein Set, das sich dementsprechend klar an Neulinge richtet, die „Yu-Gi-Oh!“ gemeinsam mit jemand anderen Schritt für Schritt erlernen möchten. Die Reise zum Meisterduellanten beginnt bekanntlich mit einem ersten Schritt und den müsst ihr mit dem 2-Player Starter Set nicht alleine machen. Zusammen mit einem Freund, der das Spiel genauso wie ihr lernen möchte, macht es sicherlich auch gleich viel mehr Spaß.

Das „Yu-Gi-Oh!“-2-Player Starter Set ist seit dem 25. Januar 2024 im Handel erhältlich.

Weitere Meldungen zu Yu-Gi-Oh!.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren