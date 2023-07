Yu-Gi-Oh!: Neuauflagen alter Kultkarten sind perfekt für Old-School-Fans

Falls ihr etwas in Erinnerungen an eine Zeit schwelgen möchtet, als der erste "Yu-Gi-Oh!"-Anime im deutschen TV lief und fleißig auf dem Pausenhof Duelle ausgetragen wurden, könnt ihr genau das jetzt mit besonderen Booster-Sets machen.

Vielleicht ging es euch ja auch so, dass ihr damals auf dem Schulhof mit euren Freunden in der großen Pause spannende „Yu-Gi-Oh!“-Duelle ausgetragen oder eure Karten untereinander getauscht habt. Falls ja, dann dürften die vor kurzer Zeit erschienenen Neuauflagen der fünf ersten Booster-Sets zum Sammelkartenspiel genau richtig für euch sein. Mit diesen könnt ihr noch einmal schön in Erinnerungen schwelgen, was sie perfekt für Old-School-Fans macht.

Exodia, Jinzo & Co. kehren zurück

Bereits in der sogenannten Legendary Collection, die pünktlich zum 25. Jubiläum der erfolgreichen Franchise veröffentlicht wurde, waren sechs besondere Booster Packs enthalten. Hierbei handelte es sich um Nachdrucke mit Karten der ersten sechs Booster-Sets, die zum Kartenspiel damals erschienen sind. Fünf davon haben nun eine richtige Neuauflage erhalten, was euch nicht nur die Chance gibt, einige echte Klassiker erneut zu ziehen, sondern auch eine neue Rarität zu erhalten.

Bei den fünf Booster Set-Reprints handelt es sich um:

Legend of Blue Eyes White Dragon (Erstes Booster-Set)

Metal Raiders (Zweites Booster-Set)

Spell Ruler (Drittes Booster-Set)

Pharaoh’s Servant (Viertes Booster-Set)

Invasion of Chaos (Fünftes Booster-Set)

In diesen Sets sind, wie bereits erwähnt, einige waschechte Kultkarten enthalten. Hierzu gehören beispielsweise der Blauäugige w. Drache, Raigeki, Spiegelkraft, Toon Welt, Jinzo sowie Dunkler Magier des Chaos. Exakt wie damals sehen sie jedoch nicht aus, denn die Nachdrucke kommen mit dem modernen Kartenlayout und der modernen Copyrightangabe daher. Doch das tut dem wohligen Gefühl beim Öffnen der Packs natürlich keinen Abbruch.

Ebenfalls neu mit dabei ist darüber hinaus die zuvor bereits kurz angerissene frische Rarität, die anlässlich des 25. Geburtstags der „Yu-Gi-Oh!“-Franchise eingeführt wurde. Hierbei handelt es sich um die Quarter Century Secret Rare, die ihr unter anderem am holographischen „Yu-Gi-Oh! Card Game 25th Quarter Century“-Logo erkennen könnt.

Konami hat uns freundlicherweise ein Display von „Yu-Gi-Oh! Pharaoh’s Servant“ zugeschickt und wir möchten euch einige Karten, die wir daraus ziehen konnten, natürlich nicht vorenthalten. Zu den besten Pulls zählen sicherlich Jinzo (Secret Rare) und Tausendäugiges Opfer (Ultra Rare).

Die Neuauflagen der ersten fünf „Yu-Gi-Oh!“-Booster-Sets sind hierzulande seit dem 13. Juli 2023 im Handel erhältlich.

Seid ihr langjährige „Yu-Gi-Oh!“-Fans und habt euch eine der Booster-Set-Neuauflagen geholt?

