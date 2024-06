Prince of Persia – The Sands of Time Remake: Beliebte Figur wird neu aufgelegt

Prince of Persia - The Sands of Time Remake:

Ubisoft hat kürzlich spannende Details zur Neuauflage von "Prince of Persia: The Sands of Time" enthüllt, die 2026 erscheinen soll. Eines der zentralen Elemente dieser Neuauflage ist die Überarbeitung der beliebten Figur Farah. Weiterhin wird es Neuerungen im Gameplay und beim Level-Design geben.

In der Originalversion von „Prince of Persia: The Sands of Time“ war Farah zwar eine wichtige Figur, doch sie blieb Entwicklerangaben zufolge in vielen Aspekten zu blass und passiv. Für die Neuauflage hat Ubisoft sich das Ziel gesetzt, Farah zu einer echten Begleiterin des Prinzen zu machen. Das gaben die Entwickler in einem nun erschienen Interview bekannt.

Bio Jade Adam Granger, Creative Director bei Ubisoft, erklärte, dass Farah in der neuen Version mehr als nur eine Nebenfigur sein wird. Im Remake erhält sie ist eine vollständige Persönlichkeit mit eigenen Motivationen, Bedürfnissen und einer klaren Hintergrundgeschichte.

Diese Neuinterpretation von Farah geht weit über kosmetische Änderungen hinaus. Ubisoft möchte sie als starken Charakter etablieren, der aktiv am Geschehen teilnimmt und mehr als nur ein romantisches Interesse des Prinzen darstellt.

Farah wird in der Neuauflage mehr Dialoge haben, was ihrer Beziehung zum Prinzen mehr Tiefe verleihen soll. Durch zusätzliche Interaktionen zwischen den beiden Charakteren werde die emotionale Bindung authentischer und nachvollziehbarer.

Prince of Persia: The Sands of Time erhält auch Änderungen im Gameplay

Erst vor kurzem ist das Original 20 Jahre alt geworden. Die Neuentwicklung von „Prince of Persia: The Sands of Time“ will ikonische Elemente des Originals bewahren und respektieren. Gleichzeitig sollen jedoch moderne Verbesserungen und neue Features integriert werden.

Ein Beispiel hierfür ist das Kampfsystem. Michael McIntyre, Game Director bei Ubisoft, betonte, dass das ursprüngliche Kampfsystem für heutige Spieler veraltet wirken könnte. Daher wird es aktualisiert, um den heutigen Standards gerecht zu werden, ohne jedoch den einzigartigen Stil des Originals zu verlieren.

Ebenso wird das Level-Design überarbeitet, um eine größere und zusammenhängendere Spielwelt zu schaffen. Dank moderner Technik können nun sichtbare Höhen und weite Ausblicke über die Landschaft realisiert werden, die im Original aufgrund technischer Beschränkungen nicht möglich waren.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Neuauflage ist die verstärkte Berücksichtigung persischer Kultur. Ubisoft arbeitet mit kulturellen Beratern zusammen, um sicherzustellen, dass die Darstellung von persischer Kunst, Musik und Mythologie authentisch und respektvoll ist.

