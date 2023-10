Marvel’s Spider-Man 2: Actionfiguren-Modus vorgestellt, aber Spieler müssen warten

Das heute veröffentlichte “Marvel’s Spider-Man 2″ verfügt über einen umfangreichen Fotomodus, der Spieler ihre Erlebnisse in der Marvel-Version von New York verewigen lässt.

Im neuen Spiel wartet dieser Modus mit einer Neuerung auf. Denn er bietet Spielern die Möglichkeit, in der Welt des Superheldentitels Actionfiguren zu platzieren. Es sei gar der Lieblingsneuzugang von Aaron Jason Espinoza, Advanced Senior Community Manager bei Insomniac Games, der auf dem PlayStation Blog für die Bestätigung sorgte.

Der Actionfiguren-Modus wird allerdings erst nach dem heutigen Launch in das Spiel gebracht: “Diese Option erscheint mit einem kommenden Update und verkleinert eure Helden, sodass sie als winzig kleine Figuren in der Welt erscheinen! Setzt sie auf Tische, Schilder und fast überall sonst hin”, so Espinoza.

Einen Eindruck vom Actionfiguren-Modus liefert das weiter oben zu sehende Artikelbild.

Das bietet der Fotomodus von Marvel’s Spider-Man 2

Diejenigen, die bereits Erfahrung mit den vorherigen Spielen gemacht haben, werden mit der Benutzeroberfläche und den verfügbaren Einstellungen im Fotomodus von “Marvel’s Spider-Man 2” bestens vertraut sein.

Durch das Drücken von L1 und R1 im Kameramodus kann man problemlos zwischen verschiedenen Reitern hin- und herwechseln. Es besteht die Möglichkeit, Helden und Gegner unsichtbar zu machen bzw. Effekte anzuhalten sowie Miles und Peter in verschiedene freigeschaltete Anzüge zu stecken.

Einige Eindrücke aus dem Fotomodus von „Marvel’s Spider-Man 2“.

Des Weiteren gibt es eine Funktion zum individuellen Anpassen des Sichtfeldes, der Belichtung, der Schärfentiefe sowie verschiedener Filter- und Rahmeneffekte. Spieler können darüber hinaus optische Einstellungen wie Filmkorn, Schärfe und Vignette vornehmen.

Ebenfalls sind im Fotomodus von “Marvel’s Spider-Man 2” Möglichkeiten vorhanden, um drei unabhängige Beleuchtungen zu nutzen und damit eine Szene nach den persönlichen Präferenzen aufzuhellen. Zusätzlich gibt es vier Unterkategorien von Stickern, mit denen Nutzer ihre Bilder aufhübschen können und deren Größe anpassbar ist.

Eine komplette Übersicht über den Fotomodus mit einer Beschreibung aller Möglichkeiten halten Sony und Insomniac Games auf dem PlayStation Blog bereit.

“Marvel’s Spider-Man 2” verweilt seit heute auf dem Markt. Käufer der Disk-Version sollten beachten, dass der Download und die Installation des Day One-Updates empfohlen wird. Der Changelog wird in einer vorhergehenden Meldung behandelt.

