Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac gibt Empfehlung für Day One-Patch

Das am Freitag erscheinende “Marvel's Spider-Man 2” wird vom Day One-Update 1.001.002 begleitet, auf das Spieler laut Insomniac Games nicht verzichten sollten. Der Entwickler lieferte erste Angaben zu den Verbesserungen.

“Marvel’s Spider-Man 2” startet in dieser Woche auf der PS5. Und die am Montag veröffentlichten Testwertungen machten deutlich, dass Fans eine klare Kaufempfehlung erwartet, die technisch betrachtet in einem hervorragenden Zustand ist.

Doch auch Insomniac Games musste nach der Fertigstellung des Spiels weitere Verbesserungen vornehmen, die mit einem Day One-Patch zum Download bereitgestellt werden. In diesem Sinne gab das Studio die Empfehlung heraus, das Day-One-Update 1.001.002 herunterzuladen, sodass das bestmögliche Spielerlebnis gewährleistet werden kann.

Marvel’s Spider-Man 2: Nach dem Gold-Status weiter verbessert

In einem kürzlich auf Twitter/X geteilten Beitrag informierte Insomniac darüber, dass das Spiel zwar vollständig und ohne Online-Anforderungen von der Disk aus spielbar sein wird. Allerdings verweisen die Entwickler darauf, dass Inhaber der Disk-Version das Update auf die Version 1.001.002 herunterladen sollten, bevor sie sich in das Spiel stürzen.

Käufer der digitalen Version erhalten hingegen einen sofortigen Zugriff auf “Marvel’s Spider-Man 2” mit allen bereits installierten Updates.

„Seit dem Gold-Status hat unser Team bemerkenswerte Verbesserungen an Marvel’s Spider-Man 2 vorgenommen, die wir euch gerne von Anfang an präsentieren möchten“, so Insomniac Games im besagten Tweet.

Diese Verbesserungen sind dabei: Mit dem Update werde die Gold-Master-Version des Spiels, die auf Disk erhältlich ist, aufpoliert, was die Eröffnungsabschnitte des Spiels verbessert und weitere allgemeine Verbesserungen für das Spidey-Erlebnis beinhaltet. Das betrifft auch einige Zugänglichkeitsoptionen.

Marvel’s Spider-Man 2 kaufen Amazon Media Markt

Die Veröffentlichung von “Marvel’s Spider-Man 2” ist für den 20. Oktober 2023 geplant. Am Montag wurde das Testembargo aufgehoben und in den Reviews wurde der Titel in den höchsten Tönen gelobt.

Auch wir nahmen uns “Marvel’s Spider-Man 2” in einem Test an. Darin kam Olaf zu dem Schluss: “Größer, schöner, besser! Insomniac Games schnappt sich die Stärken aus den Vorgängern und bohrt sie kräftig auf. Zugleich nimmt man sich aber auch der Schwächen an und bügelt diese weitestgehend aus.“

Das könnte euch ebenfalls zu Marvel’s Spider-Man 2 interessieren:

Auf Metacritic kommt “Marvel’s Spider-Man 2” auf einen Metacore von 91. Es ist das beste Ergebnis von Insomnaic Games seit fast 20 Jahren. Auch die Vorgänger des neusten Blockbuster-Kandidaten konnten nicht mithalten.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren