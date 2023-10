Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac spricht über einen möglichen Spin-off mit Venom

Heute veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Insomniac Games den Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ exklusiv für die PS5.

Passend dazu sprach Senior Narrative Director Jon Paquette im Interview mit Insider über die Zukunft der Marke. Auf ein mögliches Spin-off mit Venom angesprochen, erwiderte Paquette, dass Insomniac Games allen Möglichkeiten offen gegenübersteht. Nach dem Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ werden sich die Entwickler aber erst einmal ihren verdienten Urlaub nehmen. Danach soll entschieden werden, wie es für das Team weitergeht.

Wie Paquette ergänzte, spielt das Feedback der Community bei kommenden Projekten eine wichtige Rolle. Dies gilt auch für mögliche Spin-offs wie einen Titel mit Venom. „Wir konzentrieren uns auf Spider-Man 2, und was wir tun werden, ist, abzuwarten, wie die Fans reagieren. Wir werden auf die Fans hören und uns fragen: ‚Okay, was wollen die Fans wirklich?'“

„Wir werden über Dinge sprechen, nachdem wir alle Zeit zum Schlafen und Urlaub machen hatten“, hieß es dazu weiter.

„Marvel’s Spider-Man 2“ konnte sowohl in unserem Test als auch in den Reviews der internationalen Kollegen überzeugen und zählt zu den bisher besten Titeln von Insomniac Games überhaupt. Ganz ohne Kritik kam das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales allerdings nicht davon.

Insbesondere die Tatsache, dass ein New Game Plus-Modus und die Möglichkeit, Missionen ein weiteres Mal zu spielen, zum Launch fehlen, stieß dem einen oder anderen sauer auf. Insomniac Games versprach, dass die beiden Features so schnell wie möglich in Form von kostenlosen Updates nachgereicht werden.

Einen konkreten Termin nannte das Studio zwar nicht, bekräftigte jedoch, dass die beiden Features noch 2023 den Weg in „Marvel’s Spider-Man 2“ finden sollen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist ab sofort für die PS5 erhältlich. Auch wenn es sich eigentlich von selbst versteht, wies Insomniac Games in dieser Woche darauf hin, dass für die beste Spielerfahrung zunächst das Day-One-Update installiert werden sollte.

