Destiny 2: Neues Bungie-Video lässt erstmals neue Zavala-Stimme hören

Im März 2023 waren nicht nur Film- und Fernsehfans über die Nachricht geschockt, dass der Schauspieler Lance Reddick im Alter von 60 Jahren überraschend verstorben ist. Reddick war unter anderem in Serien wie „Lost“, „Fringe“, „Bosch“ und „Resident Evil“ zu sehen und spielte zudem in der erfolgreichen „John Wick“-Filmreihe mit.

Aber auch bei Spielern war der Darsteller beliebt. Reddick verkörperte etwa in den „Horizon“-Spielen von Guerrilla Games den Charakter Sylens. In „Destiny“ war der Mime bereits seit dem ersten Tag als Commander Zavala der Vorhut zu hören.

Verstorbener Schauspieler wird mit bekanntem Kollegen ersetzt

Bereits im letzten August gab das Entwicklerstudio Bungie an, dass man die Arbeit von Lance Reddick in Ehren halten wolle. Darum wird der Charakter Zavala weiter bestehen und die bereits aufgenommenen Zeilen des verstorbenen Schauspielers sollen ebenfalls weiterhin im Spiel verbleiben.

BREAKING: First look at Keith David's (@ImKeithDavid) Commander Zavala in Destiny 2 The Final Shape. pic.twitter.com/aAY1J7JHuA — Destiny Bulletin (@DestinyBulletn) May 23, 2024

In der kommenden „Destiny 2“-Erweiterung wird Zavala jedoch erstmals von einem neuen Schauspieler gesprochen, der die Zeilen übernimmt, die der verstorbene Lance Reddick nicht mehr aufnehmen konnte. Fortan wird Keith David die Rolle des Commanders übernehmen. David ist ebenfalls ein bekannter Darsteller aus Film und Fernsehen. In Videospielen war der Mime unter anderem als Captain David Anderson in der „Mass Effect“-Trilogie, als Arbiter in „Halo 3“ sowie als er selbst in „Saints Row 4“ zu hören.

Spieler reagieren positiv auf neuen Zavala

Bungie hat, wie es die Fans gewohnt sein dürften, vor dem Release der kommenden Erweiterung ein neues ViDoc zu der Entstehung der neuen Inhalte veröffentlicht. „The Final Shape“ wird am 4. Juni 2024 erscheinen. In dem Video ist an zwei Stellen auch Keith David als neuer Zavala zu hören.

„Ich dachte immer, ich würde alles geben, um dich zurückzubringen“, sagt Commander Zavala an einer Stelle. In einem anderen Moment sagt er: „Ich werde nicht noch einen Soldaten in diesem Krieg verlieren“.

Die „Destiny“-Fans reagierten positiv auf die Veränderungen bei dem Vorhut-Anführer. Viele haben die Meinung geäußert, dass man Lance Reddick nicht ersetzen könne. Allerdings wäre das, was man bislang von Keith David hören konnte, genau richtig. Einige Spieler meinten, dass es sich anhöre, als sei Zavala einfach ein paar Jahre gealtert oder dass seine Stimme „abgenutzter“ oder „verbraucht“ sei. Ein weiterer Nutzer gab an, dass sich die neue Stimme von Keith David „wie ein anderes, aber vertrautes Gefühl“ anhöre.

Quelle: IGN, PC Gamer

