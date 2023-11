Destiny 2: The Final Shape verschoben – So geht es jetzt weiter

Im vergangenen Oktober kam das Gerücht auf, dass „Destiny 2: The Final Shape“, die letzte große Erweiterung des Shooters, nicht pünktlich auf den Markt gebracht werden kann. Parallel dazu gab Bungie eine Reihe von Entlassungen bekannt, die ebenfalls einen Einfluss auf “Marathon” haben sollen.

Zumindest im Fall von “Destiny 2” gibt es inzwischen Gewissheit: Die Verschiebung von “The Final Shape” wurde offiziell bestätigt. Fans des Spiels, die einen finalen Ausflug in das Science-Fiction-Abenteuer unternehmen möchten, müssen sich bis zum 4. Juni 2024 gedulden. Zuvor wurde mit einem Release am 27. Februar 2024 geplant.

Die Ankündigung der Verschiebung von “Destiny 2: The Final Shape” geht mit einem umfangreichen Statement des Entwicklers Bungie einher. Darin heißt es, dass die Erweiterung der Höhepunkt der ersten zehn Jahre der “Destiny”-Erzählung sei.

Man möchte die lange Reise der Hüter würdigen und sich die nötige Zeit nehmen, um eine “noch größere und kühnere Vision” zu liefern, von der man hoffe, dass sie in den kommenden Jahren in Erinnerung bleiben wird.

So geht es in Destiny 2 weiter

Die Verschiebung von “Destiny 2: The Final Shape” wirft Fragen zum Veröffentlichungskalender auf, die weitgehend beantwortet wurden. Laut Bungie wird „Season of the Wish“ morgen starten und bis zum Launch von „The Final Shape“ im Juni andauern.

“Während der Großteil der Inhalte und der Geschichte von Season of the Wish wie ursprünglich geplant von Ende November bis Februar laufen wird, fügt das Team neue Inhalte hinzu, in die sich alle Spieler bis zum Start von The Final Shape stürzen können”, so der Entwickler.

Im Februar wird es neue wöchentliche Quests geben, die auf dem Fortschritt basieren und “Wishes” genannt werden. Ebenfalls ist die Einführung von „Moments of Triumph“ mit einzigartigen Belohnungen geplant. Die Hüterspiele werden in den März verschoben.

Im April startet in “Destiny 2” ein zweimonatiges Inhaltsupdate namens „Destiny 2: Into the Light“, das die Spieler auf die Reise ihres Hüter vorbereitet. “All dies kommt zu den laufenden Bemühungen unseres PvP-Strike-Teams hinzu, zu denen auch drei neue PvP-Karten gehören, die im Mai erscheinen”, so Bungie.

Weitere Einblicke im April

“Wir wissen, dass ihr darauf brennt, The Final Shape in die Hände zu bekommen. In diesem Sinne sind Verzögerungen kein Spaß”, heißt es in der Erklärung weiter. „Wir für unseren Teil sind begeistert, dass wir die zusätzliche Zeit haben, die wir brauchen, um unsere Vision für The Final Shape für euch alle zum Leben zu erwecken.“

Das Team freue sich darauf, im April mehr zeigen zu können, darunter neues Gameplay, mit dem die “bedeutenden neuen Inhalte”, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, präsentiert werden können.

