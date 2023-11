Destiny 2: Bungie kündigt Beta-Test für oft gewünschtes Feature an

Bald schon können die Hüter in "Destiny 2" noch schneller Mitspieler für die verschiedenen Aktivitäten des Spiels finden. Bungie kündigte unlängst eine Beta zu dem Einsatztrupp-Finder an, der im kommenden Januar erscheinen soll.

Bislang mussten sich die Spieler von „Destiny 2“ auf ihre Freundesliste verlassen, wenn sie die verschiedenen Aktivitäten im Spiel abschließen wollten. Oder aber sie nutzen einen Spielerfinder außerhalb des Games, etwa auf der Webseite von Bungie oder in der offiziellen „Destiny“-App.

Diese Zeiten sollen bald schon vorbei sein, denn die Entwickler arbeiten derzeit an einem vielgewünschten Feature, bei dem die Spieler direkt im Spiel nach geeigneten Partnern suchen können. Bereits im August 2022 wurde ein LFG-Tool angekündigt, das schon bald in einer Beta-Phase getestet werden darf.

Bungie lädt zum öffentlichen Beta-Test ein

Das kommende Tool „Einsatztrupp-Finder“ soll schon Ende des Monats mit einem Stresstest auf Herz und Nieren überprüft werden. Die Beta beginnt am 30. November um 18 Uhr deutscher Zeit und dauert bis zum 1. Dezember um 2 Uhr morgens an. Dabei stehen den Spielern alle Raids, zu denen die jeweiligen Hüter Zugang haben, zur Verfügung. Wie die Entwickler schreiben, hoffen sie, dass der Test auch wirklich bis um 2 Uhr morgens durchgeführt werden kann. Es gebe jedoch zahllose Szenarien, in denen die Beta vorzeitig beendet werden müsse.

Die Hüter können den Einsatztrupp-Finder, auf Englisch auch Fireteam Finder genannt, über zwei verschiedene Arten aufrufen. So steht das Tool im Spiel über den Navigator von der Übersichtsseite aus zur Verfügung. Alternativ kann das Feature auch über den Startbildschirm jeder Aktivität aus abgerufen werden.

Mehr zum Thema:

Die vollständige Veröffentlichung des Fireteam Finders ist für Ende Januar 2024 vorgesehen. Die Mitspieler-Suche auf der offiziellen Webseite von „Destiny 2“ und in der Gefährten-App soll den Hütern so lange bereitstehen, bis der neue Finder fertig ist. Das Tool soll nämlich auch eine Version außerhalb des Spiels erhalten, die sich vollständig mit der Suche in „Destiny 2“ synchronisiert.

Quelle: Bungie

Weitere Meldungen zu Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren