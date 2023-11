Destiny 2: Enthüllt mit Season 23 anscheinend ein 5 Jahre altes Geheimnis

Seit 2018 sind viele Spieler von „Destiny 2“ auf der Suche nach einer einzigen Sache, um die sich mittlerweile viele Gerüchte und Legenden ranken: den 15. Wunsch. In einer neuen Cutscene nahm Bungie nun Bezug auf das Detail aus der 2018 erschienenen Erweiterung „Forsaken“ und gab den Hütern neue Hoffnung, das Rätsel endlich lösen zu können.

Antworten soll es anscheinend in der nächsten Saison des Shooters geben. Season 23 wird den Namen „Season of the Wish“ tragen und am 28. November erscheinen.

Wunsch-Suche hat anscheinend endlich ein Ende

In dem in „Forsaken“ hinzugefügten Raid „Letzer Wunsch“ bekommen es die Hüter mit Riven, der Tausendstimmigen zu tun. Sie ist die letzte der Ahamkara, eine mächtige Drachenart, die Wünsche erfüllen kann. Doch dabei ist Vorsicht geboten, denn die Ahamkara erfüllen Wünsche nur in Affenpfoten-Art: der Wünschende erhält, was er verlangt, muss jedoch auch mit den negativen Konsequenzen leben, die der Drache an sein Begehr hängt. Um dies zu umgehen, gibt es in dem Raid eine sogenannte Wunschtafel, mit denen die Spieler mit Hilfe verschiedener Symbole Codes eingeben und die unterschiedlichsten Effekte erreichen können, ohne einen Ahamkara-Fluch auszulösen.

14 Wünsche wurden schnell gefunden, allerdings existieren insgesamt 15 Wünsche. Der letzte versteckte Code quält die Spieler seitdem, die selbst fünf Jahre später alles daran setzen, den letzten Effekt aufzudecken. In dieser Woche hat Bungie eine neue Cutscene enthüllt, die einen direkten Bezug auf den 15. Wunsch nimmt und gleichzeitig die kommende Saison enthüllt.

Die Cutscene ist hinter einem neuen Rätsel in der Imbaru-Engine aus der aktuellen Saison versteckt. Wird das Rätsel erfolgreich gelöst, wird eine neue Video-Sequenz mit dem Hüter und Eris Morn abgespielt. In dem kurzen Clip scheint der Hüter das Rätsel um den letzten Wunsch bereits gelöst zu haben. Er erinnert sich an die Flügel von Savathûn, die ein besonderes Muster aufweisen und anscheinend den letzten Wunsch enthalten. Wenige Stunden, nachdem die ersten Spieler das Rätsel lösen konnten, beglückwünschte das Studio Bungie sie auf Twitter und kündigte die neue Saison „Season of the Wish“ offiziell an.

