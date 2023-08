Destiny 2: Kommandant Zavala erhält eine neue Stimme

Im vergangenen März trauerte die Welt um den Schauspieler Lance Reddick, der im Alter von 60 Jahren überraschend verstarb. Er hinterließ nicht nur einige denkwürdige Film- und Serienrollen, sondern war auch den Videospielern ein Begriff. Schließlich war er in Guerrilla Games‘ „Horizon“-Spielen als Sylens sowie in Bungies „Destiny“-Reihe als Kommandant Zavala bekannt.

Lance Reddicks Arbeit wird in Ehren gehalten

Nun hat Bungie offiziell bekanntgegeben, wie es mit dem Charakter weitergehen wird. Demnach wird zukünftig der Schauspieler Keith David in die Rolle des Kommandanten schlüpfen. Auch David hat bereits Erfahrung in Videospielen und sollte den Spielern als Captain David Anderson aus der „Mass Effect“-Trilogie, als Arbiter in „Halo“ sowie als sich selbst in „Saints Row IV“ bekannt sein.

In einem kurzen Statement hat sich David zu diesem Erbe geäußert: „Ich fühle mich geehrt, die großartige Arbeit von Lance Reddick als Zavala fortführen zu dürfen. Lance hatte den Sinn des Charakters für Integrität so wundervoll eingefangen. Es ist meine Absicht diese Arbeit fortzuführen.“

Doch müssen die Fans nicht befürchten, dass Bungie die bisherigen Sprüche, die Lance Reddick eingesprochen hatte, ersetzen wird. Stattdessen wird man diese im Spiel behalten und die Rolle von Zavala in Ehre halten. Zudem freut man sich schon darauf, dass man mit Keith David in „The Final Shape“ und darüber hinaus zusammenarbeiten wird.

Veteran actor Keith David will take over for the late Lance Reddick as Zavala in Destiny. pic.twitter.com/wrJ01Zqgyf — The Game Awards (@thegameawards) August 10, 2023

