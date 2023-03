Horizon Forbidden West: Sylens-Darsteller Lance Reddick mit 60 Jahren verstorben

Lance Reddick, der in den letzten Jahren vor allem in den "John Wick"-Kinofilmen und den Games der "Horizon"-Reihe zu sehen war, ist im Alter von 60 Jahren verstorben.

Hollywood-Star Lance Reddick, der im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen, Serien und Videospielen mitwirkte, ist im Alter von 60 Jahren verstorben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Der Grund für seinen Tod ist noch unklar, doch es wird laut TMZ von einer natürlichen Ursache ausgegangen. In seinen unterschiedlichen Rollen begeisterte er weltweit Millionen Fans, unter anderem als Teil der „John Wick“-Reihe oder der „Horizon“-Games.

Vom Kellner zum Filmstar

Der am 7. Juni 1962 in Baltimore geborene Lance Solomon Reddick wuchs als zweites Kind eines Lehrerehepaares auf. Nach seinem High School-Abschluss beschloss er, an der University of Rochester Schauspiel und Physik zu studieren. Hier sollte er seine ersten Bühnenerfahrungen sammeln und fühlte sich vor allem von Shakespears Werken sehr angesprochen. Seine Mutter, die als Musiklehrerin tätig war, inspirierte ihn später dazu, eine Karriere als Musiker anzustreben.

Er besuchte die renommierte Eastman School of Music, die zu den führenden Musikschulen weltweit zählt. Dort studierte er für vier Jahre klassische Komposition als Hauptfach. Nach seinem Abschluss versuchte er, als Musiker Fuß zu fassen, was ihm allerdings nicht gelang. Seine Familie, Reddick war inzwischen verheiratet und Vater einer kleinen Tochter, ernährte er mit Jobs als Kellner und Pizzabote. Während dieser herausfordernden Zeit, er erlitt beispielsweise ebenfalls eine schwere Rückenverletzung, konnte er auch erste kleinere Schauspieljobs an Land ziehen und beschloss, diesem Karriereweg eine Chance zu geben.

Lance Reddick studierte anschließend an der Yale School of Drama, einem Teil der bekannten Yale University, Schauspiel und erhielt nach seinem Master-Abschluss im Jahr 1994 erste Jobangebote. Zunächst war er vor allem als Bühnenschauspieler aktiv, doch schon bald kamen erste kleine Rollen in Film und Fernsehen dazu. Hierzu zählten unter anderem Auftritte in Roland Emmerichs „Godzilla“, „Große Erwartungen“ und der Sitcom „Die Nanny“.

Sein großer Durchbruch gelang dem Schauspieler schließlich mit seiner Darstellung des Detective John Basil in der Dramaserie „Oz – Hölle hinter Gittern“. Später folgten weitere große Rollen in namhaften Produktionen, allen voran der Hitserie „The Wire“, in der Reddick den Part des Lieutenant Cedrick Daniels in sämtlichen Episoden mimte. Danach trat er unter anderem in den Mystery-Serien „Fringe – Grenzfälle des FBI“ und „Lost“ auf.

In den vergangenen Jahren war er unter anderem in „Bosch“, „Young Sheldon“ und in der Rolle von Albert Wesker in der jüngsten „Resident Evil“-Serie zu sehen. Im Kino dürften viele Actionfans ihn vor allem mit seiner Rolle als Charon in den „John Wick“-Filmen verbinden. In einem gemeinsamen Statement (via DiscussingFilm) bezeichnen seine Wegbegleiter Keanu Reeves und Chad Stahelski Lance Reddick als „absoluten Profi und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten.“

Des Weiteren trat er auch in bekannten Videospielen auf, wobei seine bekanntesten Rollen sicherlich die des Commander Zavala („Destiny“-Reihe“) und Sylens („Horizon“-Serie) sind. Bungie veröffentlichte eine kurze Nachricht auf Twitter und schreibt darin, der Hollywood-Star sei eine „ikonische Präsenz auf dem Bildschirm, in Destiny, und, am wichtigsten, persönlich“ gewesen. Seine „Liebe für die Community“ habe durch seine Darstellung des Commander Zavala „in seiner kompromisslosen Hingabe für sein Handwerk und die von ihm ausgehende Freundlichkeit, die die Menschen um ihn herum berührte,“ gestrahlt.

Zahlreiche Mitglieder der „Destiny“-Community versammeln sich seit der Bekanntmachung der Nachricht im Tower, salutieren dort vor Commander Zavala oder sitzend schweigend beisammen, um an den verstorbenen Darsteller zu erinnern.

Die letzten Auftritte des Hollywood-Stars in Film- und Serienform werden bald veröffentlicht. Hierzu zählen erneute Darbietungen als Charon in „John Wick: Kapitel 4“ und dem kommenden Spin-off „The Ballerina“, für das er all seine Szenen bereits abgedreht hatte. In der 1. Staffel der Serienneuauflage des Fantasy-Abenteuers „Percy Jackson and the Olympians“, die exklusiv bei Disney+ zu sehen sein wird, spielt Reddick den griechischen Göttervater Zeus. Zu seinen weiteren noch ausstehenden Werken zählen „The Caine Mutiny Court-Martial“, das „White Man Can’t Jump“-Reboot und das Biopic „Shirley“.

Lance Reddick verstarb am 17. März 2023 im Alter von 60 Jahren in seinem Zuhause in Studio City (Los Angeles). Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Ruhe in Frieden, Lance Reddick.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren