Bungie: Entlässt anscheinend auch Komponisten – Community geschockt

Der Entwickler Bungie hat kürzlich Entlassungen angekündigt, die unter anderem die Kommunikation, die sozialen Medien sowie die Rechts- und Vertriebsabteilungen betreffen sollen. Dazu musste auch die „Destiny 2“-Community-Managerin Liana Ruppert, besser unter dem Namen „DirtyEffinHippy“ bekannt, ihren Hut nehmen.

Nun haben die Spieler Hinweise darauf entdeckt, dass auch die Zusammenarbeit mit dem Komponisten Michael Salvatori beendet wurde. Dies schockt die Community besonders, denn Salvatori war schon seit den frühen Spielen an Bungies Seite.

Statt an Soundtrack zu arbeiten geht Salvatori nun „fischen“

Michael Salvatori kam zusammen mit seinem Freund und Kollegen Martin O’Donnell mit Bungie in Kontakt. Die beiden Komponisten gründeten die Firma TotalAudio, bevor sich O’Donnell fest dem Studio aus Seattle anschloss. Gemeinsam arbeiteten die Freunde an dem Soundtrack zu „Myth: The Fallen Lords“ und waren ab dem Zeitpunkt an jedem Spiel des Entwicklers beteiligt. 2014 kam es zum Streit zwischen Bungie und O’Donnell, der sogar in einem Rechtsstreit mündete. Seitdem arbeitete Michael Salvatori ohne O’Donnell an dem Soundtrack zu „Destiny“ und „Destiny 2“, zusammen mit anderen Komponisten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nun scheint diese Ära jedoch ihr Ende gefunden zu haben. Auf seiner offiziellen Webseite hat Michael Salvatori kürzlich seinen Werdegang geändert. War dort zuvor noch eine Auflistung seiner langjährigen Arbeit an Titeln von Bungie zu finden, steht dort nur noch „gone fishin'“ – bin zum Angeln gegangen. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, sehen die Spieler von „Destiny 2“ dies als Zeichen an, dass die Zusammenarbeit mit Bungie beendet wurde. Wie Salvatori zuvor noch angab, hat er als letztes an dem Soundtrack zu der kommenden „Destiny 2“-Erweiterung „The Final Shape“ gearbeitet, die Berichten zufolge um einige Monate verschoben wurde.

Weitere Meldungen zu „Destiny 2“:

Anscheinend ist Salvatori jedoch nicht der einzige Komponist, der von den kürzlich angekündigten Entlassungen betroffen ist. Denn Michael Sechrist bestätigte auf seiner Webseite und auf Twitter, dass er entlassen wurde. Sechrist war der Hauptkomponist des gefeierten Tracks „Deep Stone Lullaby“ aus der „Destiny 2“-Erweiterung „Beyond Light“. Dazu war er unter anderem auch für die Titel „Lament“, „The Rifleman“ und „The Farm“ verantwortlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Reddit 1, Reddit 2, Reddit 3

Weitere Meldungen zu Bungie, Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren