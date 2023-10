Bungie: Auch bei den Destiny-Machern kommt es zu Entlassungen

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es bei zahlreichen Studios und Publishern der Videospielindustrie zu Entlassungen. Eine Entwicklung, von der auch diverse Mitglieder der PlayStation Studios nicht verschont blieben.

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, dass Media Molecule („LittleBigPlanet“) seine Belegschaft um knapp 20 Prozent reduzierte, sprechen aktuelle Berichte von Entlassungen bei den „Destiny“-Machern von Bungie. Gestützt werden die Meldungen um die Entlassungen zum einen von Bloombergs Jason Schreier.

Laut Schreier, der als gut vernetzte Quelle gilt, verschickte Bungie-CEO Pete Parsons am heutigen Montag eine E-Mail an die Belegschaft. In dieser ist von einem Meeting die Rede, in dem die Entlassungen offenbar besprochen werden sollten.

Auch Paul Tassi von Forbes bestätigte die Entlassungen bei Bungie. Unter den betroffenen Teams befinden sich offenbar die Kommunikation, die sozialen Medien sowie die Rechts- und Vertriebsabteilungen.

Zu den bekanntesten Angestellten von Bungie, die laut eigenen Angaben von den Entlassungen überrascht wurden, gehört Liana Ruppert, die Community-Managerin von „Destiny 2“. Ruppert auf X beziehungsweise Twitter: „Ich suche jetzt nach neuen beruflichen Möglichkeiten. Mit 21 Jahren Erfahrung in der Spielebranche in den Bereichen Medien, Produktion und Community-Management fühle ich mich gerade sehr niedergeschlagen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll… die Branche war mein Zuhause. Ich fühle mich so verloren.“

„Es ist ein seltsames Gefühl, morgens aufzuwachen und sich auf die kommende Woche zu freuen, nur um dann zu erfahren, dass man von einem Personalabbau betroffen und nun auf Jobsuche ist“, ergänzte Personalbeschafferin Amanda R. auf LinkedIn. Wie viele Angestellte unter dem Strich von den Entlassungen bei Bungie betroffen sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Bungie beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema steht nämlich noch aus.

Mehr zum Thema:

Zu den weiteren PlayStation Studios, bei denen es zuletzt zu Entlassungen beziehungsweise nicht verlängerten Verträgen kam, zählen das Support-Studio Visual Arts oder Naughty Dog.

Well… my heart is breaking for all affected

I am now looking for opportunities. I have 21 years of games industry experience in media, production, and community management. I’m processing,I’m so heartbroken. I don’t know what to do from here… this was my home. I feel so lost

— Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) October 30, 2023