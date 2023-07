Destiny 2: Melodien von Paul McCartney könnten in Final Shape zurückkehren

Der beliebte Singer und Songwriter und Ex-Beatle Paul McCartney steuerte einige Titel und Hauptthemen zu dem Soundrack des ersten "Destiny" bei. Seine Melodien scheinen in der kommenden Erweiterung "The Final Shape" wieder aufzuleben.

Die wenigsten Spieler von „Destiny 2“ werden heute wahrscheinlich noch wissen, dass der Ex-Beatle sowie Oscar- und mehrfache Grammy-Preisträger Paul McCartney maßgeblich am Original-Soundtrack von „Destiny 1“ beteiligt war. So steuerte er nicht nur ganze Songs zu der Musik des Spiels bei, sondern hat den Soundtrack auch durch einige unverwechselbare Hauptthemen geschliffen.

Bungie hat kürzlich in Nashville die Live-Orchesterelemente für die kommende „Destiny 2“-Erweiterung „The Final Shape“ aufgenommen. Ella Feingold, eine der Musik-Orchestratoren, hat dazu auf Instagram Bilder eines Notenblatts geteilt, das den Namen des Ex-Beatle trägt.

McCartneys Einfluss könnte bald wieder zu hören sein

Die Bungie-Komponistin Ella Feingold ist seit 2015 an dem Soundtrack des SciFi-Shooters beteiligt und arbeitet derzeit auch an dem Soundtrack zu „The Final Shape“. Zu den Aufnahmen postete sie ein Notenblatt, auf dem deutlich P. McCartney zu lesen ist. Der Name des Stücks wurde unkenntlich gemacht, während für die Orchestrierung Ella Feingold und Jordan Cox zuständig sind. Um alle Zweifel auszuräumen, schrieb Feingold unter dem Bild: „Ja, dieser P. McCartney. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann.“

McCartney zeichnete sich zusammen mit dem ehemaligen Bungie-Komponisten Marty O’Donnell maßgeblich für den Soundtrack von „Destiny“ verantwortlich. 2014 kam es jedoch zwischen O’Donnell und Bungie zum Streit, der dazu führte, dass sich das Studio weiter von dem Original-Soundtrack entfernte. Es kam sogar zu einem Rechtsstreit, den der ehemalige „Halo“-Komponist für sich entscheiden konnte

Eines der bekanntesten Stücke von Paul McCartney auf dem Soundtrack von „Destiny“ dürfte „Hope for the Future“ sein, eine Art Titelsong zu dem Shooter. Lange Zeit wurde das Lied von den Spielern eher belächelt, konnte durch die Erweiterung „Forsaken“, als der Titel in einem Verloreren Sektor zu hören war, jedoch wieder einige Fans für sich gewinnen. Mit dem kommenden „The Final Shape“ will Bungie die Geschichte der „Light and Darkness Saga“, die von „Destiny 1“ bis „The Final Shape“ erzählt wird, abschließen. Möglich, dass Veteranen dabei auch einige bekannte Musikstücke zu hören bekommen.

