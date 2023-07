Destiny 2: „Wir werden uns nicht für ein Videospiel in Gefahr begeben“, so Bungie

Vor knapp einem Jahr hatte das Entwicklerstudio Bungie angekündigt, seine Kommunikation mit den Spielern von „Destiny 2“ zurückfahren zu wollen. Der Grund war, dass die Entwickler aus Seattle massiven Drohungen und Belästigungen ausgesetzt waren.

Dies hat sich bislang anscheinend auch noch nicht geändert. Nur wenige Tage nachdem ein Nutzer, der Drohungen gegen das Studio ausgesprochen hatte, zu einer Strafe von fast 500.000 US-Dollar verdonnert wurde, kündigte Bungie an, nicht wieder zu der offenen Kommunikation zurückkehren zu wollen: „Wir werden uns nicht für ein Videospiel in Gefahr begeben.“

Zeiten der offenen Kommunikation sind vorbei

Über das große „Destiny“-Subreddit hatte ein Nutzer kürzlich darum gebeten, dass die Entwickler ihre Kommunikation mit der Community wieder erweitern. Es wäre für alle von Vorteil, wenn der Entwickler wieder aktiver auf Fragen oder Feedback aus der Community reagieren oder erklären würde, warum manche Dinge in „Destiny 2“ nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchführbar sind, so der Nutzer auf Reddit.

Das Studio antwortete mit dem „BNGHelp“-Account, der dazu erstellt wurde, die Entwickler zu schützen, indem ihr wahrer Name nicht offengelegt wird. Man wisse das Feedback zu schätzen, doch leider würden Bungie-Mitarbeiter noch immer belästigt, nur weil sie bei dem Studio arbeiten würden. Die Entwickler könnten den Wunsch der Spieler nachvollziehen, wieder zu der offenen Kommunikation von früher zurückzukehren. Diese Zeit sei nun aber vorbei. „Bis sich jeder wieder sicher fühlen kann, würde ich nicht erwarten, dass wir hier in absehbarer Zeit viele Antworten geben werden“, so der „BNGHelp“-Account.

Der Beitrag erhielt viele Antworten von Spielern, die die Beweggründe von Bungie nachvollziehen konnten. Einige Nutzer rieten den Entwicklern jedoch, sie sollten „sich zusammenreißen“. „Wir akzeptieren nicht, dass Belästigungen „einfach zum Leben dazugehören“. Diese Denkweise ist ungesund, und wir werden uns nicht für ein Videospiel in Gefahr begeben, schon gar nicht auf Reddit“, schrieb der „BNGHelp“-Account. Die Entwickler verwiesen darauf, dass das Studio im eigenen Bungie-Forum vielleicht öfter antworten würde.

