Destiny 2: The Final Shape bringt von Spielern vermissten Freund zurück

Die Entwickler von Bungie bereiten sich auf das Ende der „Light and Darkness“-Saga von „Destiny 2“ vor. Bei dem PlayStation Showcase am vergangenen Abend war ein kleiner Teaser zu der nächsten Erweiterung „The Final Shape“ zu sehen.

Der recht kurze Clip brachte eine überraschende Wendung. Denn scheinbar wird in der kommenden Erweiterung ein von den Fans heißgeliebter Charakter wiederkehren. Das einzige Problem: die Figur fand in der dritten Erweiterung des Spiels, „Forsaken“, eigentlich schon ihr herzzerreißendes Ende.

Mehr zu der Erweiterung gibt es im August

Viel verrät der gezeigte Teaser jedoch nicht. In dem Video sitzt Ikora Rey, die Vorhut-Anführerin der Warlocks, am Lagerfeuer und schüttet ihr Herz einem noch unbekannten Charakter aus. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, so der mächtige Warlock. „Du hast so viel verpasst.“ In kleinen Szenen sind dazu die Hüter zu sehen, wie sie gegen einige ihrer mächtigsten Widersacher kämpfen. Ikora erzählt weiter, dass sie nun Verbündete in Feinden gefunden haben, gegen die sie früher gekämpft haben. Passend dazu sind die Kabale und die Eliksni zu sehen.

„Ich wünschte du hättest da sein können“, sagt Ikora, während die Kamera wieder zu dem Unbekannten schwenkt. Plötzlich ist die Waffe des Charakters zu sehen und Fans dürften hier aufgeschrien haben: es ist Ace of Spades, zu Deutsch Pikass, die Waffe von Cayde-6. Die Kamera schwenkt hoch und bestätigt, dass es sich bei dem Unbekannten am Feuer wirklich um den beliebten Exo handelt. Allerdings wird nicht klar, warum Cayde nun putzmunter am Feuer sitzt. In der Erweiterung „Forsaken“ wurde der frühere Vorhut-Anführer der Jäger eigentlich von dem Erwachten-Prinzen Uldren Sov erschossen. Aber anscheinend wissen auch Ikora und Cayde-6 selbst nicht, was das alles zu bedeuten hat.

Mehr geben die Entwickler von Bungie aber nicht über die Erweiterung „The Final Shape“ preis. Weitere Einzelheiten soll es bei einem Destiny Showcase am 22. August 2023 geben. Ein kleines Schmankerl gibt es jedoch für Spieler, die „Destiny 2“ auf Englisch spielen. Der bekannte Schauspieler Nathan Fillion, der Cayde-6 seit dem Anfang von „Destiny 1“ seine Stimme lieh, wird in „The Final Shape“ zurückkehren. In „Forsaken“, in dem seine Figur ihr Ende fand, wurde Fillion wegen anderer Verpflichtungen von Nolan North vertreten. North leiht in der englischen Version von „Destiny 2“ dem Geist der Hüter seine Stimme.

