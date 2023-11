PlayStation Studios: Die Hälfte der geplanten Live-Service-Titel wurde verschoben

Wie in der Vergangenheit mehrfach bestätigt, wollte Sony Interactive Entertainment bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April 2025 – 31. März 2026) zehn neue Live-Service-Titel veröffentlichen.

Des Weiteren war in diesem Jahr die Rede davon, dass das Management-Team von PlayStation und die „Destiny“-Macher von Bungie die geplanten Live-Service-Titel „einem strengen Portfolio-Überprüfungsprozess unterzogen“. Den unbestätigten Berichten zufolge überdachten die Verantwortlichen im Rahmen der Maßnahmen ausgewählte Projekte und nahmen nicht näher genannte Anpassungen vor.

Bezüglich des Überprüfungsprozesses ging Hiroki Totoki, der Chief Financial Officer der Sony Group, zwar nicht näher ins Detail, räumte im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts von Sony allerdings ein, dass die Hälfte der geplanten Live-Service-Titel intern verschoben wurde.

Weiter führte Totoki aus, dass die zusätzliche Entwicklungszeit zu qualitativ hochwertigen Erfahrungen führen und dafür sorgen wird, dass die Live-Service-Titel von den Spielerinnen und Spielern über einen langen Zeitraum genossen werden können.

Sony hält an Live-Service-Titeln fest

Zu den überarbeiteten Plänen im Live-Service-Bereich ergänzte Totoki: „Wir überprüfen dies gerade. Wir versuchen so gut wie möglich sicherzustellen, dass diese Spiele von Gamern lange Zeit genossen und gemocht werden. Von den zwölf Titeln sollen bis zum Geschäftsjahr 2025 sechs erscheinen. Das ist unser aktueller Plan. Was die verbleibenden sechs Titel betrifft, arbeiten wir noch daran.“

„Das ist die Gesamtanzahl von Live-Service- und Mehrspieler-Titeln, und mittel- bis langfristig möchten wir diese Art von Service fördern. Das ist die unveränderte Politik des Unternehmens. Es geht nicht darum, sich an bestimmten Titeln festzuhalten. Stattdessen soll die Qualität der Spiele das Wichtigste sein“, ergänzte der CFO der Sony Group.

Welche Projekte von den Verschiebungen betroffen sind, verriet Totoki nicht.

Unter den geplanten Live-Service-Titeln befinden sich Online-Titel auf Basis bekannter Marken wie „The Last of Us“ und „Horizon“. Darüber hinaus arbeiten die PlayStation London Studios an einer komplett neuen Marke, zu der bisher allerdings keine konkreten Details genannt wurden.

