Resident Evil: Netflix stellt die Serie nach der ersten Staffel bereits ein

Im vergangenen Monat war es endlich so weit! Die Real-Adaption der Survival-Horror-Videospielreihe „Resident Evil“ hat ihre erste Staffel auf Netflix bekommen. Und wie jetzt bekanntgegeben wurde, wird dies zugleich auch die letzte Staffel sein.

Nach massiver Kritik zieht Netflix den Stecker

Die „Resident Evil“-Serie musste sich eine Menge Kritik gefallen lassen. Vor allem die Fans gingen auf die Barrikaden und verpassten der Serie eine Durchschnittswertung von 1.5 von 10 auf Metascore. Die Kritiker hatten wenigstens noch etwas Gefallen gefunden und eine Wertung von 53 Punkten vergeben. Während die Debütepisode noch 73 Millionen angeschaute Stunden erreichen konnte, flachte das Interesse innerhalb weniger Wochen massiv ab.

Und jetzt hat das Grauen ein Ende. Die Kollegen von Deadline haben nämlich die Mitteilung erhalten, dass Netflix die Serie offiziell einstellt. Das Unternehmen, das mit Serien wie „Stranger Things“, „The Witcher“ und „The Umbrella Academy“ einige heiße Eisen im Feuer hat, war offensichtlich mit der Rezeption sowie den Zahlen von „Resident Evil“ nicht zufrieden und spart sich in Zukunft lieber die Produktionskosten.

Wir hatten uns die Serie auch zu Gemüte geführt und in unserer Kritik folgende Worte verloren: „Ist die neueste „Resident Evil“-Serie also tatsächlich so schlecht wie ihr Ruf? Zu einem großen Teil, ja. Es ist den Machern hoch anzurechnen, dass sie versuchen, ihren eigenen Platz innerhalb dieses großen Franchise finden zu wollen und sie dafür gewillt sind, gewisse Risiken einzugehen und eigene Ideen einzubringen. Dieses Vorhaben mag zwar kaum aufgehen, doch es ist definitiv ein einzigartiger Beitrag zur Marke. All jene, die ihre Erwartungen nach unten schrauben und die Show als das betrachten, was sie sein will – unkomplizierte, mitunter trashige Action –, könnten hier trotz der Schwächen kurzweiligen Spaß mit der Serie haben.“

Die vollständige Kritik, die unser Redakteur Sven Raabe in aller Ausführlichkeit veröffentlicht hatte, könnt ihr noch einmal hier lesen.

