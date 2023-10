Marvel’s Spider-Man 2: Defekte Discs? Nutzer berichten von abbrechenden Installationen

In den Stunden nach dem Release von "Marvel's Spider-Man 2" mehren sich die Stimmen von Nutzern, die den neuen Action-Titel von Insomniac nicht auf ihrer PlayStation 5 installieren können. Möglicherweise sind defekte Discs für dieses Problem verantwortlich.

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ lieferte Insomniac Games nicht weniger als einen der besten Titel des Videospieljahres 2023 ab. Entsprechend groß war die Vorfreude von Usern, die in den vergangenen Stunden ihre Retail-Kopie in Empfang nehmen konnten.

Wie sich in den Stunden nach dem Release des Action-Titels abzeichnete, hielt die Freude unter Umständen nicht lange. So mehren sich auf Plattformen wie Reddit aktuell die Stimmen von Nutzern, die berichten, dass sie die Disc-Fassung von „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht installieren können. Stattdessen bricht der Installationsvorgang laut den Betroffenen stets bei 36 Prozent ab.

Auch ein kompletter Neustart der Installation, das Aus- und Wiedereinschalten der PS5 und sogar der Schritt, die Konsole komplett neu aufzusetzen, schaffen laut den Usern keine Abhilfe. Selbiges gilt für den Wechsel auf eine andere Konsole.

Sollten die Angaben auf Reddit repräsentativ sein, sind offenbar vor allem die Retail-Versionen aus Großbritannien und Nordeuropa von dem Problem betroffen.

Mitarbeiter eines Händlers berichtet von beschädigten Discs

Laut dem Reddit-User „Okrym“ scheinen die abbrechenden Installationen kein Einzelfall zu sein. Stattdessen berichtet der Nutzer weiter, dass in seinem örtlichen Gamestop dutzende Betroffene ihre Kopie umtauschen wollten. Der User „Raxious“ wiederum weist darauf hin, dass er sich mit seinem Videospielhändler in Verbindung setzte und von diesem bestätigt bekam, dass Sony das Problem bekannt sei.

Weiter soll ihm sein Händler mitgeteilt haben, dass bereits an einer technischen Lösung in Form eines Patches gearbeitet wird, der in den nächsten Tagen erscheint. Ein wenig Licht ins Dunkel brachte möglicherweise der Nutzer „NormalCobbler9913“, der laut eigenen Angaben bei einem Videospielhändler arbeitet.

Bezüglich des Problems führte „NormalCobbler9913“ aus: „Hallo zusammen! Ich könnte das Problem kennen, das ihr habt. Ich arbeite in einem Videospielgeschäft und heute haben wir festgestellt, dass einige Discs einen Kratzer auf der Etikettenseite haben. Wenn ihr auf die Etikettenseite eurer Disc schaut, sie richtig ausrichtet, seht ihr am oberen Rand rundherum einen Text. Und oben rechts wird etwas Ähnliches wie „playstation.com/legal“ stehen. Wenn ihr einen Kratzer habt, der durch das Y im Wort PlayStation geht, ist eure Disc defekt.“

Um seine Behauptungen zu untermauern, stellte der Nutzer zwei Fotos zur Verfügung, die in der Tat einen Kratzer auf der Disc von „Marvel’s Spider-Man 2“ zeigen.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

Eine offizielle Stellungnahme zu den Problemen der frustrierten Nutzer steht aktuell noch aus. Daher ist unklar, welche und vor allem wie viele Discs wirklich von dem Problem betroffen sind. Fest steht allerdings schon jetzt, dass in der Tat nur Besitzer der Retail-Fassung von den technischen Problemen heimgesucht werden. Die digitale Fassung hingegen lässt sich ohne Probleme installieren.

Wie sieht es bei euch aus? Tritt der Fehler der abbrechenden Installation auch bei eurer physischen Version auf? Oder verlief die Installation reibungslos? Verratet es uns in den Kommentaren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren