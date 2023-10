UK-Charts: Erste Statistiken zum erfolgreichen Start von Marvel’s Spider-Man 2

In dieser Woche stehen die Software-Charts aus Großbritannien wenig überraschend ganz im Zeichen von „Marvel’s Spider-Man 2“, das vor wenigen Tagen für die PS5 veröffentlicht wurde.

Auch wenn die kompletten Charts für die Verkaufswoche vom 16. bis zum 21. Oktober 2023 noch nicht vorliegen, bestätigte Christopher Dring von Gamesindustry.biz schon jetzt die ersten interessanten Details. Wie Dring berichtet, sicherte sich „Marvel’s Spider-Man 2“ in der letzten Woche wie erwartet den ersten Platz der britischen Software-Charts und stieß „Super Mario Bros. Wonder“ vom Thron.

Laut Dring feierte „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der Insel den vierterfolgreichsten Retail-Launch des Jahres 2023. Hinter „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „EA Sports FC 24“ und „Hogwarts Legacy“, die sich in UK der ersten Woche besser verkauften als „Marvel’s Spider-Man 2“.

Weiter führte Dring aus, dass sich „Marvel’s Spider-Man 2“ in der ersten Woche auf dem britischen Markt 20 Prozent weniger verkaufte als „God of War: Ragnarök“ aus dem November 2022. Zu beachten ist in diesem Fall allerdings, dass sich die Zahlen von Dring lediglich auf den britischen Einzelhandel beziehen. Die Verkäufe über den PlayStation Store werden im Rahmen separater Download-Charts erhoben.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien am vergangenen Freitag exklusiv für die PS5 und überzeugte sowohl die Kritiker als auch die Community. Auch in unserem Test wartet eine klare Kaufempfehlung für das Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales. Was der neueste Titel von Insomniac Games technisch wie spielerisch bietet, verrät euch unser ausführliches Review.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

Passend zum Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ veröffentlichte Insomniac Games ein Day-One-Update. Mit diesem behob das Studio kleinere Fehler und fügte zusätzliche Funktionen hinzu.

Welche Verbesserungen der Patch im Detail umfasst, erfahrt ihr hier.

In the UK, Super Mario Bros Wonder is the third biggest launch for a Mario platformer in chart history. It is only very narrowly behind Super Mario Odyssey and Super Mario 3D All-Stars. I imagine with digital, it may well be the biggest Mario platform game launch in the UK ever

— Christopher Dring (@Chris_Dring) October 22, 2023